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「夾縫中的第三者」是普遍社會現象！她沉默：再也不能輕鬆選邊站

▲感情出軌，第三者，外遇，通姦。（圖／視覺中國CFP）

▲人人喊罵的「第三者」實際上是社會普遍現象。（示意圖／視覺中國CFP）

文／曾彥菁Amazing
摘自／虎吉出版《我不想活得正確，只想活得像自己

經歷過不同情感狀態的人，面對他人的感情八卦新聞時，大概都會產生不同觀點。

我很喜歡的美國歌手泰勒絲(TaylorSwift)，在我分手後一陣子，也被媒體報導：「泰勒絲六年戀分手！最接近結婚的一段情。」

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我看到標題很吐血：你怎麼判斷這是最接近結婚的一段？因為交往的時間長嗎？交往時間長就代表要結婚嗎？愛情的目標一定是結婚嗎？他們本來的人生規劃有結婚嗎？最後，結不結婚，到底關大家什麼事？

很明顯地，我把自己的狀態投射代入。但也因為同樣經歷過六年的感情，才會對多數新聞裡傳達出的「可惜感」，拉開一段冷靜的思考距離：有沒有可能當事人並不覺得可惜，而是一種圓滿的完成與放下？

當人走過越來越多不一樣的經歷，就會明白每一個人、每一段感情，都有各自的獨特性，每個選擇背後，也都有千絲萬縷的緣由和掙扎。不曾親自走過他人歷程的人，說出口的評判都是片面而武斷的，頂多是反映了「自我的價値觀」，而不是你眞正看透了他人。

我在逼近過第三者這個位置後，對於這樣的角色處境，有了深刻好奇。剛巧朋友介紹蘿芮.理查森博士(Dr.LaurelRichardson)的著作《夾縫中的女人》給我，這是第一本研究「第三者現象」的專書。

稱之為「現象」，就表示不是單一個案，而是一種普遍的社會模式，背後肯定有什麼結構性、系統性的原因，讓這樣的現象不斷產生。作者要問的就是，背後的成因是什麼？這些人的心情是什麼？他們的未來又何去何從？

理查森博士的關注焦點，是成為第三者的女性，那些與處在婚姻狀態的男性，有著長期性關係的女性。

她發現第三者現象，與性別議題息息相關：

在「男人應該高於女人」的傳統觀念裡，男性傾向找比自己弱的女性，而女性傾向比自己強的男性。當受到良好教育，且擁有經濟實力的女性越來越多，她們難以找到比自己更強的男性，在婚姻市場落單。

女性不斷被灌輸「愛情」是人生必需品，匹配的單身男性卻又數量不足狀況下，可能就會選擇成為第三者，在法定與道德範圍之外，取得自己想要的親密關係。

隨著越來越多女性進入職場與公共空間，已婚男性遇見女性的機率也較以往提高，增加了親密關係發生的可能性。

當女性擁有更多經濟自主性，不必依靠婚姻制度才能存活，傳統性別觀念開始解放。選擇成為第三者，讓她們可以享有愛情，卻又能獨立地生活，實現事業目標、完成學業等。

我相信許多人一開始，並不覺得自己會成為第三者，畢竟誰不知道這個角色是人人喊打的。但當我們活在這樣的性別結構中，嘴上罵著這是糟糕不已的事，卻有一雙黑手默默把人推向這樣的位子。

她可能只把他當作敬重的老闆，但就在一次相處中，他對她傾訴了內心的脆弱、與妻子的不睦，她生出憐憫心，與愛情混雜在了一起。她就這麼跨越了那條線。

我也不覺得向他人尋求慰藉的男性，眞的罪大惡極，或是預謀犯案。婚姻之難，或是當長期關係沒了新鮮感，人們想要重新找回生命力，對新人產生好奇，都是極為人性的一件事。

我並不是鼓勵，或對於這樣的關係感到肯定，我只是深深感受到，不在規範與界線內的情感，是多麼容易發生的事呀。特別是當它背後還有社會性結構，我們卻只用「個人的道德感」來譴責每個越線的人，是否忽略了某些現實。

▲▼沮喪,人妻,女人。（圖／CFP）

▲「當我發現那是多麼輕易就能滑過的界線，我變得沉默、安靜，再也不能輕鬆地選邊站」。（示意圖／CFP）

其實我是最害怕成為第三者的那種人，因為從小就經歷過父親外遇，母親痛訴小三的場景，她們是最該死的敵人，我怎麼可以成為她們？成為她們意味著，我背叛了母親，這是我最無法承受的罪孽。

但偏偏靈魂的野心，就是你越害怕排斥的，越會讓你去體驗整合。當我們離她們就差一步的距離，當我發現那是多麼輕易就能滑過的界線，我變得沉默、安靜，再也不能輕鬆地選邊站，發誓自己永遠不會成為她們。

站在道德的高牆上指責，或是對他人指指點點，永遠是最容易的，不過那或許代表了，你還沒有走近過那道夾縫。難以保證當你就在那處境中，還能理智而冷靜，不去成為你曾經鄙視的人。

我們能做的是，把每一份厭惡都打開來看，試著重新聽聽每一個嗤之以鼻的角色，他們從何而來？如何成為今天的樣子？有著什麼樣的心情？

也許你會跟我一樣，對於感情八卦變得沉默，因為知道那當中錯綜復雜的思緒，永遠不是一兩句話就能說得淸，也不是任何他人能輕易評斷的。

▲▼虎吉出版《我不想活得正確，只想活得像自己》，作者曾彥菁Amazing。（圖／虎吉出版）

★本文摘自虎吉出版《我不想活得正確，只想活得像自己》，作者曾彥菁Amazing，第三部自我揭露全新創作。工作變形了，身體壞掉了，愛情出現多出來的人，情慾覺醒，想要獨立自主！當生命考卷丟出難題，比起規矩一一答對，更重要的是，什麼答案會讓自己快樂？

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