藍綠白總統候選人號次　李利貞、蕭美琴、柯文哲今10:00抽籤

▲總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲（由左至右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈、鄭佩玟、袁茵／台北報導

總統選舉倒數33天，藍綠白三方激戰，中選會今（11）日上午10點將舉辦候選人號次抽籤，民眾黨總統參選人柯文哲將親自前往抽籤，民進黨派出副總統參選人蕭美琴，國民黨則由侯友宜競辦發言人李利貞擔任代表，正副總統參選人侯友宜與趙少康不會到場。

總統立委選舉將在明年1月13日投票，中選會規劃今天上午10點辦理總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次，根據規定，各組候選人應由其中1人到場親自抽籤，各組候選人無人親自到場參加抽籤時，得委託他人持委託書代為抽籤。

由於民眾黨副總統參選人吳欣盈赴杜拜參與COP28聯合國氣候峰會，尚未回國，柯營將由柯文哲本人親自前往抽籤，並接受媒體聯訪；賴陣營由蕭美琴代表抽籤並致詞；侯營規劃由李利貞代表抽出號次。

此外，中選會預計12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。據規劃，總統候選人3場公辦電視政見發表會訂於20日下午7時、26日下午2時及28日下午7時，副總統候選人政見發表會訂於22日下午7時舉行；至於各家媒體共同主辦的電視辯論會，將於12月30日下午2時在公共電視台舉行，至於副總統場次暫定明年1月1日下午2時舉行。