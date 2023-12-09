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國民黨129週年黨慶在台南　期許團結一致重返執政

▲中國國民黨台南市黨部9日上午於遠東科技大學，舉辦建黨129週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中國國民黨台南市黨部9日上午於遠東科技大學，舉辦建黨129週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市黨部9日上午於遠東科技大學，舉辦建黨129週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表，市黨部主委林進旺，感謝所有先進同志長期支持與鼓勵，呼籲團結0所有力量，只要國民黨穩住陣腳團結一致、掌握人民的脈動，就會如同今年黨慶主題【台灣再出發、人民有侯康】，一定能重新再拿回政權。

▲中國國民黨台南市黨部9日上午於遠東科技大學，舉辦建黨129週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中央黨部秘書長黃健庭代表黨主席朱立倫，特別南下參加黨慶活動，他呼籲大家，支持穩健務實的正副總統候選人侯友宜、趙少康，及為人民福祉把關的國民黨立法委員候選人。2024明年是「和平」與「戰爭」的選舉、是「公義」與「貪腐」的選舉，台灣需要可以讓台海和平安定，不要兵凶戰危的領導人，侯友宜、趙少康是最能帶領國家前進的侯選人。

▲中國國民黨台南市黨部9日上午於遠東科技大學，舉辦建黨129週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨市黨部指出，總理孫中山1984年成立興中會，國父孫中山當時28歲經過11次推翻滿清成立中華民國，最愛中華民國就是中國國民黨，國民黨是最不會忘本，在國民黨治理之下台灣是和平安定的，2024年1月13日選舉非常重要是決定我們的未來，我們要贏回政權，繼續幫助國家，重新回到繁榮安定和平的中華民國。

▲中國國民黨台南市黨部9日上午於遠東科技大學，舉辦建黨129週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林進旺表示，有百分之60的人希望政黨輪替，我們要抓緊每張票，票票重要票票要，選戰進入倒數35天，最後一哩路大家要一股作氣下架民進黨。國民黨侯康配是最經得起民眾考驗，是可以為台灣帶來和平安定的候選人，國民黨這次推出都是優秀的候選人，不分區立委更是由韓國瑜領軍，大家說這是有史以來最棒的不分區名單，懇切拜託大家心手相連，讓台灣撥雲見日，讓國民黨重返執政。

▲中國國民黨台南市黨部9日上午於遠東科技大學，舉辦建黨129週年黨慶，表揚績優義務幹部與資深晉齡黨員代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黨慶現場溫馨熱絡、氣勢如虹，第一選區立委候選人周宏昌、第二選區立委候選人陳昆和、第三選區立委候選人姚正玉、第四選區立委候選人李全教、第五選區立委候選人王家貞、第六選區立委候選人陳以信，都上台致詞，呼籲大家團結給他們支持。秘書長黃健庭、台南市黨部主委林進旺、黃國南（平）黨部主委王建發、台南市後援會會長陳忠政、台南市顧問團團長曾東陽、市議員蔡育輝、許至椿、李中岑、蔡宗豪、林燕祝、曾培雅、方一峰、與現場近2千位黨員同祝國民黨129歲生日快樂！共同許下國民黨重返執政，讓中華民國更好、台灣更好的目標，展現國民黨大團結氣勢！

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