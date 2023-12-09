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快訊／橘色惡魔抵台！考完試立刻趕來　開心在機場合照

▲▼快訊／橘色惡魔抵台！考完試立刻趕來　開心在機場合照。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書）

▲京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」9日抵台。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」去年國慶首度來台演出，短短5天就掀起全台橘色旋風。「橘色惡魔」9日晚間抵台，除了10日在高雄時代大道進行演出外，當晚也將入住「最美飯店」承億酒店，並於隔日上午在酒店一樓廣場快閃演出。日本台灣交流協會接機後PO出橘色惡魔充滿活力的笑容合照，歡迎她們來台。

日本台灣交流協會9日晚間發文表示，橘高校吹奏樂部去年是趕著回去考試，今年是考完試立馬趕來，「真是辛苦同學了」。由於行程安排關係今天班機較晚，但剛下機的同學們依舊以精神活力的笑容向大家打招呼，熱情指數大破表。

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日本台灣交流協會指出，希望孩子們今天能夠好好休息，迎接接下來為期一週的緊湊行程，大家一定要平平安安、開開心心完成此趟行程，「高雄的朋友們，準備好明天要在夢時代迎接橘高校吹奏樂部的登場了嗎？」

網友看完紛紛留言，「先讓他們好好休息啦」、「歡迎來台灣，期待」、「歡迎來台灣演出」、「這群孩子好可愛」、「考完試就是要大吃大喝，儘情玩樂，釋放壓力。熱情的高雄就是最好的選擇喔」、「歡迎您們，期待您們的演出」。

▲▼快訊／橘色惡魔抵台！考完試立刻趕來　開心在機場合照。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書）

▲▼快訊／橘色惡魔抵台！考完試立刻趕來　開心在機場合照。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書）

▲▼快訊／橘色惡魔抵台！考完試立刻趕來　開心在機場合照。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書）

▲▼快訊／橘色惡魔抵台！考完試立刻趕來　開心在機場合照。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書）

▲▼快訊／橘色惡魔抵台！考完試立刻趕來　開心在機場合照。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書）

୧ʕ•̀ᴥ•́ʔ୨ 橘高校來台日記2023ver. 第1天...

日本台灣交流協會發佈於 2023年12月9日 星期六

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