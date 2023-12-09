桃園Romadiw露瑪遛音樂節　王明鉅：七校原民青年展現活力

▲桃園Romadiw露瑪遛音樂節暨原民大專青年年度成果展，中大登場。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

「Romadiw(露瑪遛)音樂節暨桃園原住民族大專青年年度成果展」活動，9日在中央大展開。副市長王明鉅表示，Romadiw(露瑪遛)是阿美族語「唱歌」，市府青年局期透過族群音樂會活動，展現原住民文化的獨特性，同時與各大專院校原資中心共同合作，在原民青年求學及未來求職上，提供更完善的資源，讓原民青年能夠安心就讀及就業、創業。

▲原民歌手葛西瓦熱情演出。(圖／記者楊淑媛攝)

活動並邀請到原民歌手葛西瓦、馬詠恩，以及饒舌歌手HengJones大亨、華語樂壇新世代的震撼彈阿布絲．塔娜比瑪等歌手重磅演出，和台下民眾互動表演，氣氛熱絡。市府青年局長候佳齡表示，「Romadiw（露瑪遛）音樂節」今年邁入第二年，不僅是一場音樂活動，更結合桃園原住民族大專青年年度成果展，成為一個凝聚多元文化交流與融合的平台。

▲原民歌手葛西瓦和台下民眾互動演唱。(圖／記者楊淑媛攝)

現場不僅邀請原住民藝人演出，更提供原住民大專院校之學校社團、原住民族聲聲不息歌唱大賽與桃園星人秀得獎選手舞台演出，同時結合周邊「一起趣市集」，展售原住民的文創及美食，更提供手作課程體驗，現場亦推出摸彩活動，可獲得小禮品，讓參與民眾滿載而歸。

▲桃園原民大專青年年度成果展。(圖／記者楊淑媛攝)

此外，青年局也在現場以動態影音及策展的方式呈現今年度在原住民族青年多元發展及職能培訓的成果，讓前來參與的原民青年及民眾從中認識到原住民族文化與未來能夠接軌的職涯規劃，不但呈現並推廣桃園市原住民族青年豐富才能和獨特性，也讓年輕人有機會被社會看見，也同樣看見這個社會。

而這次活動也結合中央大學、中原大學、健行科技大學、萬能科技大學、元智大學、開南大學及新生醫護管理專科學校共7校的原住民族學生資源中心，各校除了平常致力於提供原住民族學生輔導與學習陪伴，並持續推動全民原教，更在這次活動辦理重要角色，協助參與策展及社團展演，讓學生們有機會展現平時在學校中所學及自己族群文化。