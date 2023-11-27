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太平洋盃跆拳道錦標賽落幕　社高女子組花蓮體中摘冠

▲花蓮體中在社高女子組摘冠。（圖／花蓮體育會提供，下同）

花蓮體中在社高女子組摘冠。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

112年花蓮縣太平洋盃全國跆拳道錦標賽歷經一連兩天激烈賽程於26日圓滿落幕，各組成績出爐。花蓮縣體育高中表現優秀，在對打團體社高女子組奪冠，社高男子組獲得亞軍。人在國外的花蓮縣體育會理事長汪錦德透過越洋電話關切賽事進行，歡迎各隊明年再度來到花蓮「以武會友」。

太平洋盃全國跆拳道錦標賽各組成績如下：
專業品勢冠中冠：專業國小男子組第一名花蓮縣化仁國小賴李恩、第二名花蓮市中正國小陳源弘、第三名苗栗縣超級跆拳道黃晧哲、花蓮市忠孝國小許家維。
專業國小女子組第一名桃園市中平國小趙芷彤、第二名桃園市中平國小楊詩芸、第三名花蓮市鑄強國小楊詠晴、苗栗縣超級跆拳道何侑庭。
專業國中男子組第一名台北市仁愛國中劉冠甫、第二名台北市仁愛國中姜建廷、第三名花蓮縣花崗國中邱興、花蓮縣新城國中鄭宇恩。
專業國中女子組第一名台北市仁愛國中王宥庭、第二名花蓮縣花崗國中耿聖旻、第三名桃園市六和高中趙靜妤、復興國中鄭媜云。
專業社高男子組第一名桃園市新屋高中吳宜宸、第二名桃園市新屋高中朱佑鑫、第三名苗栗縣興華高中蘇宏凱、桃園市新屋高中鄔鎵蔚。
專業社高女子組第一名桃園市新屋高中呂璿、第二名桃園市新屋高中文寀心、第三名苗栗縣興華高中劉依婕。

▲花蓮體中在社高女子組摘冠。（圖／花蓮體育會提供，下同）

對打團體社高男子前三名。

對打團體成績：青少年男子組冠軍新北市育林國中、亞軍花蓮縣花崗國中、季軍台北市仁愛國中。
青少年女子組冠軍花蓮縣新城國中、亞軍彰化縣福興國中、季軍台北市仁愛國中。
社高男子組冠軍高雄市楠梓高中、亞軍花蓮縣體育高中、季軍桃園市治平高中。
社高女子組冠軍花蓮縣體育高中、亞軍國立華僑高中、季軍台北市立大學。

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