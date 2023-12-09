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大陸 大陸焦點 特派現場

粥多僧少？紐時：中國「電動車業」恐面臨缺工危機

▲大陸山東汽車製造工廠。（圖／CFP）

▲大陸山東汽車製造工廠。（圖／CFP）

文／中央社

美國紐約時報中文網8日報導，當前中國經濟放緩，仍在快速成長的電動車製造業需工孔急，卻面臨缺職業培訓找不到可上手勞工的難題，而且許多大學畢業的青年沒興趣進工廠。

報導說，北京當局2021年估算，全中國熟練技工職缺數，比符合資格的工人超出兩倍多。

尤其因國有銀行貸款和當局撥款的大力推動，中國汽車製造商建電動車廠的速度超過車輛的銷售，引發的價格戰導致絕大多數企業虧損累累，例如中國電動車企蔚來11月即宣布，裁撤非生產線的員工10%。

分管製造的蔚來副總裁紀華強表示：「我們已經非常擔憂用工短缺的問題。」

▲上海蔚來汽車展示門市。（圖／CFP）

▲上海蔚來汽車展示門市。（圖／CFP）

用工短缺多年前即可預見，但中國政府卻沒有設法培訓足夠的合格勞工，像是工信部2016年預測，到2025年電動車業需要勞工120萬人，但當時中國具備技能的工人僅17萬。

雖然中國大專院校每年畢業生超過1100萬，逾2/5是理工科專長，約莫美國的兩倍，但他們渴望進網企坐辦公桌，而不是進廠當工人。

此外，家長觀念的轉變也是中國缺工的主因之一，中共領導人習近平2014年要求，黨政及工商部門要「努力培養數以億計的高素質勞動者和技術技能人才」。

但習近平的要求，卻相悖於中國父母對子女越來越高的期待，不願意把孩子送高職學電工、機械或其他工種。當局2010年至2021年公布，中國就讀高職的青少年暴跌25%，但就讀普通高中的學生數仍維持穩定。

日內瓦高等學院專門研究中國職業教育系統的副教授凌敏華（音譯）說：「工廠崗位往往與『三個D』聯繫在一起——骯髒（dirty）、危險（dangerous）和低端（demeaning）。」

她表示，中國的年輕人會覺得「這種工作有失體面」，「感覺把他們變成了沒有意義的機器」。年滿18歲的中國青年中，2000年讀大學的比例約10%，如今高達60%。

而出生率驟降使得中國缺工危機雪上加霜。上世紀80年代中期以來，中國每年年滿18歲年輕人數減少逾40%，按過去公布的新生兒數，未來數年18歲人口將減半。

目前全中國試圖藉由自動化因應勞力短缺，特別是電動車產業，據國際機器人聯合會（International Federation of Robotics）的數據，2022年中國企業安裝工業機器人的數量，超過日美韓德等國的總和。

像是紀華強即指出，蔚來計劃至2027年以人工智慧取代1/3的勞動力。這家電動車企有座工廠可年產30萬台電動車的馬達，但勞工只有30人。

在許多中國工廠持有股份的上海譜潤投資首席執行官周林林表示：「這些公司都很難招到藍領勞動力，因此它們都在尋找自動化和機器人的解決方案。」

但機器人並不能完全滿足，中國對工廠技術人員的需求仍有增無減。安徽合肥蔚來車廠附近有個研發中心，大眾汽車正在替這個中心招人，預估將僱用3000名工程師研發電動車，並打算在那裡生產製造。

負責在蔚來電動車廠安裝作業機器人的邢偉表示，一直煩惱著技術團隊的徵才，「招聘不到合適對口的人」。

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