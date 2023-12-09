　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜拋「青年購屋免頭期」　柯辦發言人批：幫建商賣房子？

▲▼吳怡萱接受媒體時事聯訪。（圖／記者蔡明華攝）

▲吳怡萱。（圖／記者蔡明華攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜8日拋青年購屋政見，主張40歲以下青年購屋貸款免付頭期款，貸款額度最高新台幣1500萬、利息補貼5年。對此，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱9日表示，這個政策不只被專家紛紛打臉，連網路上討論的年輕人都不買單，甚至出現可能有人頭炒房的疑慮，助漲高房價還讓年輕人變屋奴，質疑「難道侯友宜是在當房屋銷售員，幫建商賣房子嗎？」

吳怡萱今日在臉書發文指出，侯友宜想搶攻青年票，結果提出青年首購屋免頭期款，「我以為這是房屋銷售員。」吳怡萱認為，若要讓年輕人住得起，重點在於房價要降，或是整體薪資結構要上漲，要正視青年世代的困境，努力實現居住正義，柯文哲主張「三多力：大力蓋、大力改、大力補」，內容包含繼續大力蓋社會住宅、對稅制「大力改」以及對租屋族群「大力補」，更全面地思考青年在居住上碰到的困境，並有效提出解方。

吳怡萱也痛批，民進黨也沒好到哪去，過去一直強調居住正義，七年過去中央自蓋的社會住宅完工數是0，還拿興建中的數字來騙大家，用包租代管來充數，囤房稅2.0拋出至今沒有排審，根本就是打假球。

吳怡萱表示，這陣子不斷有人說年輕人是西瓜派，這太不公平，他們重視經濟就業、高房價低所得的問題，希望看到政府提出解方，重點在於候選人是否真正能提出，對國家整體政策有幫助的政見，而且是要「聽得懂、可執行且有長遠規劃」的政見，絕不是選前急就章，也不是執政七年都忘記，選前才忽然想起來的候選人，年輕人絕不是這些大人口中，容易見風轉舵的人。

ET快訊
快訊／北市公車連撞3車！轎車慘遭撞爛　3人送醫
快訊／大巨蛋歷史首轟出爐！　全場驚呼
快訊／大溪翻到三峽！馬自達「肚朝天」　1男受困送醫
大巨蛋看球賽「八點檔夫妻突被PO大銀幕」！　依偎場邊
南昌出殯隊伍「滿地屍體」20死！　調查結果出爐
快訊／14:19規模5.1地震！　最大震度2級
快訊／發生有感地震！台北明顯搖晃
劉詩詩爆8年情變「吐心聲」：知道在做什麼！　網瘋傳離婚吳奇隆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

課綱刪〈廉恥〉惹議　盧秀燕盼撇開政治：美國獨立也讀莎士比亞

108課綱挨轟無恥　矢板明夫：顧炎武算不上知廉恥之人

趙少康與青年對談卡關批「民進黨進校園」　蕭美琴曝也被擋：尊重學校

「民進黨執政貪汙保證」　侯友宜：首位貪汙總統就來自民進黨

藍營質疑對美工作不順　蕭美琴：台美關係突破大家有目共睹

批綠營無法理性討論能源政策　柯文哲：需要與時俱進對核電的態度

為副手辯論特別備戰？　蕭美琴有信心：一生歷練就是準備為台灣承擔

侯友宜拋「青年購屋免頭期」　柯辦發言人批：幫建商賣房子？

轟民進黨消弭與中華文化連結　連勝文：把下一代變文盲「比較好騙」

國中女誤刷兒童卡進站遭罰50倍車資　北捷「善意認定」將退款

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

主人直播時遇地震警報　汪被網友誣陷太胖引起

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

課綱刪〈廉恥〉惹議　盧秀燕盼撇開政治：美國獨立也讀莎士比亞

108課綱挨轟無恥　矢板明夫：顧炎武算不上知廉恥之人

趙少康與青年對談卡關批「民進黨進校園」　蕭美琴曝也被擋：尊重學校

「民進黨執政貪汙保證」　侯友宜：首位貪汙總統就來自民進黨

藍營質疑對美工作不順　蕭美琴：台美關係突破大家有目共睹

批綠營無法理性討論能源政策　柯文哲：需要與時俱進對核電的態度

為副手辯論特別備戰？　蕭美琴有信心：一生歷練就是準備為台灣承擔

侯友宜拋「青年購屋免頭期」　柯辦發言人批：幫建商賣房子？

轟民進黨消弭與中華文化連結　連勝文：把下一代變文盲「比較好騙」

國中女誤刷兒童卡進站遭罰50倍車資　北捷「善意認定」將退款

3款超好聞的木質調香氣　男女都能噴、安撫心靈提供正能量

雷納德狂轟本季新高41分！　快艇擊敗爵士終結對戰11連敗

飛日本「機票1500元有找」　明20:00開搶！限時促銷只有3天

網紅曼谷拍片「這邊99%的人不正經」　泰國要查了！她公開道歉

30餘年來首見！屏東羊隻驗出人畜共通「布氏桿菌」　緊急撲殺消毒

課綱刪〈廉恥〉惹議　盧秀燕盼撇開政治：美國獨立也讀莎士比亞

快訊／北市公車連撞3車！轎車慘遭撞爛　3人受傷送醫

皇家1年前就看上！　對今年轉先發好表現的魯戈有興趣

好萊塢男星雷恩歐尼爾離世！享壽82歲　曾演《愛的故事》紅遍全球

快訊／台北大巨蛋歷史首轟出爐！韓國4番開轟全場8563人驚呼

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

被問柯文哲政治投機？賴清德回21字

侯友宜推青年購屋全額貸　柯文哲：變屋奴一輩子繳房貸

賴清德點3立委選區「五五波」應該贏下來　肯定一現任藍委「正派」

北一女師轟課綱「無恥」　學者指推論莫名其妙：她缺乏邏輯訓練

2023年度代表字3月就預言　洪孟楷：不該發生

戴立安：柯P民調再降代表核心粉絲脫離

柯文哲：若當選會要黨產會把錢還國民黨工

北捷信義東延段工程疑損鄰　許淑華：松山家商校舍「下陷5公分」

鍾小平揮出左拳！斷裂木板噴向趙少康　讓趙嚇到閉雙眼

美麗島民調／侯康配緊追賴蕭配差5百分點　柯盈配止跌回到17.3％

高雄隊4學長姐跨區挺李柏毅　邱議瑩喊守住左楠、立委八席全壘打

中時稱總統辯論「獨厚特定媒體」、「綠媒環伺」　賴辦斥扭曲事實

陳佩琪今晚赴大巨蛋看球賽！　爆料柯文哲轟：竟有這種行政院長

與青年對談卡關！趙少康批「民進黨進校園」　曝文大場也被校方拒絕　

更多熱門

相關新聞

鍾小平揮出左拳！斷裂木板噴向趙少康　讓趙嚇到閉雙眼

鍾小平揮出左拳！斷裂木板噴向趙少康　讓趙嚇到閉雙眼

國民黨中正萬華立委參選人鍾小平與國民黨總統參選人侯友宜的聯合競選總部今（9日）舉辦成立大會，安排鍾以擊破木板方式，展示打擊謠言跟黑金的實力。活動過程中，由國民黨副總統參選人趙少康手持寫著「萬華是破口」、「打擊黑金」木板，而當鍾第一次出拳攻擊，裂成兩半的木板，噴向趙的臉，讓趙略顯驚嚇地閉起雙眼。

賴清德談萬里老家哽咽　邱毅轟：真是天生的戲精、現代的影帝

賴清德談萬里老家哽咽　邱毅轟：真是天生的戲精、現代的影帝

柯文哲喊「內心是深綠」　侯友宜：我方向清楚永不會變

柯文哲喊「內心是深綠」　侯友宜：我方向清楚永不會變

需要勇者同行！柯文哲自製像素遊戲風宣傳片　求抖內「升級裝備」

需要勇者同行！柯文哲自製像素遊戲風宣傳片　求抖內「升級裝備」

談萬里違建老家哭了　侯友宜：賴清德不用哽咽啦！

談萬里違建老家哭了　侯友宜：賴清德不用哽咽啦！

關鍵字：

2024總統2024柯文哲2024侯友宜青年購屋免頭期吳怡萱

讀者迴響

熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

9種電器「不要插延長線」！早晚釀火災　吹風機上榜了

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面