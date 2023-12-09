侯友宜拋「青年購屋免頭期」　柯辦發言人批：幫建商賣房子？

▲吳怡萱。（圖／記者蔡明華攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜8日拋青年購屋政見，主張40歲以下青年購屋貸款免付頭期款，貸款額度最高新台幣1500萬、利息補貼5年。對此，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱9日表示，這個政策不只被專家紛紛打臉，連網路上討論的年輕人都不買單，甚至出現可能有人頭炒房的疑慮，助漲高房價還讓年輕人變屋奴，質疑「難道侯友宜是在當房屋銷售員，幫建商賣房子嗎？」

吳怡萱今日在臉書發文指出，侯友宜想搶攻青年票，結果提出青年首購屋免頭期款，「我以為這是房屋銷售員。」吳怡萱認為，若要讓年輕人住得起，重點在於房價要降，或是整體薪資結構要上漲，要正視青年世代的困境，努力實現居住正義，柯文哲主張「三多力：大力蓋、大力改、大力補」，內容包含繼續大力蓋社會住宅、對稅制「大力改」以及對租屋族群「大力補」，更全面地思考青年在居住上碰到的困境，並有效提出解方。

吳怡萱也痛批，民進黨也沒好到哪去，過去一直強調居住正義，七年過去中央自蓋的社會住宅完工數是0，還拿興建中的數字來騙大家，用包租代管來充數，囤房稅2.0拋出至今沒有排審，根本就是打假球。

吳怡萱表示，這陣子不斷有人說年輕人是西瓜派，這太不公平，他們重視經濟就業、高房價低所得的問題，希望看到政府提出解方，重點在於候選人是否真正能提出，對國家整體政策有幫助的政見，而且是要「聽得懂、可執行且有長遠規劃」的政見，絕不是選前急就章，也不是執政七年都忘記，選前才忽然想起來的候選人，年輕人絕不是這些大人口中，容易見風轉舵的人。