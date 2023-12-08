中國好前夫！董事長離婚20年「突叫前妻買股票」　狂賺4820萬慘了

▲美諾華董事長姚成志遭爆與前妻進行內線交易。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

中國美諾華董事長姚成志最近在公司上市後，被爆出與前妻張永紀涉嫌內線交易，引發中國網友關注。然而這起內幕交易更讓人驚訝的是，姚成志與張永紀在離婚20年後居然還住在對方隔壁，令不少網友戲稱，「這根本是電影題材」、「姚成志是中國好前夫吧？」

據《鳳凰網財經》等陸媒報導，這起事件最早可追溯至2019年9月。當時，美諾華與美商默沙東藥廠（Merck & Co.）旗下的子公司「英特威」（InterWave）展開合作談判，並在2021年4月22日下午股市收盤後，發布了與英特威簽訂10年戰略合作協議的公告。隨後，美諾華在2021年4月23日、4月26日兩個交易日連續漲停。

然而，在兩家大藥廠宣布「重量級合作」前，中國監管部門發現，美諾華董事長姚成志的前妻張永紀突然大幅購入美諾華股票，在2021年1月26日至4月22日間累計買入40.57萬股，並在截至2022年11月8日，累計賣出40.57萬股，總共盈利1101.28萬元人民幣（約新台幣4820萬元）。

中國監管部門隨後展開調查，但張永紀表示，自己買入美諾華股票的原因來自於「長期交易習慣、對美諾華的感情、與朋友相互商討等」，但相關理由皆未獲監管部門認可。證監局調查發現，張永紀與姚成志在2000年結婚2年後，經法院調解離婚，婚前財產歸各人所有，而姚成志也自願補償張永紀30萬元。

▲張永紀靠著姚成志的內線消息，大賺1101.28萬元人民幣（約新台幣4820萬元）。（示意圖／CFP）

隨後，張永紀多次以生活費等名義要求前夫支付金錢，而姚成志每月也向張永紀支付約10萬元生活費。但在離婚後近20年後，姚成志又在內線消息敏感期間，以離婚補償款的名義，請某周姓友人代支付張永紀2500萬元（約新台幣1.12億元），隨後張永紀開始大量買入美諾華股票。

同時，證監局還發現，張永紀在2021年2月7日和謝某的微信對話中，提到「老姚說，按現在股價都折給我，讓我自己去買進，不知是真是假」，而謝某也在2021年2月8日中午，傳微信給張永紀說，「你一買就又竄竄漲上去了 」。

另外，張永紀2021年3月12日也告訴姚成志，「要打抵押貸款，股票都按照你的意思全吃進去了，賺到賺不到還得需要靠你提示」、「下次股票要風險了不能跟女兒說，她一學習，就把這事給忘了」。

福建證監局表示，這些證據都反映了姚成志與張永紀有密切的利益關聯，且案涉期間兩人都住在彼此隔壁，結合張永紀手機微信內容等證據，可以證明其具有獲取內幕消息的便利條件。此外，張永紀大量買入美諾華股票的資金也主要來自姚成志，因此可以認定張永紀與內線消息知情人姚成志關係密切。

截至目前為止，福建證監局決定沒收張永紀的違法所得1101.28萬元，並處以罰款2202.57萬元（約新台幣9637萬元）。