新加坡副總理：將與中國通過「30天互免簽證」　推動更多交流

▲新加坡與中國將透過30天互免簽證的安排，推動兩國更多人員交流。（資料圖／路透）

文／中央社

新加坡副總理兼財政部長黃循財今天在天津出席中星雙邊合作聯合委員會議時表示，在兩國往來航班不斷增加的基礎上，新加坡與中國將透過30天互免簽證的安排，推動兩國更多人員交流。

黃循財日前被新加坡總理李顯龍點名，在2025年11月下次星國大選前出任執政的人民行動黨黨魁，象徵黃循財將成為李顯龍的接班人，成為新加坡建國以來第4名總理，也是他正式成為接班人後首次訪問中國。

新加坡聯合早報報導，中星雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議今天上午在天津舉行，由黃循財與中國國務院副總理丁薛祥共同主持，黃循財在會中作上述表示。

根據報導，黃循財表示，今年的JCBC會議有特殊意義。首先，這是星中今年3月將雙邊關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」後的首場JCBC會議；其次，今年的會議在天津召開，而今年也是「中新（星）天津生態城」開發15週年；第三，這也是他和丁薛祥首次共同主持JCBC會議。

他說，今年JCBC會議在全球經濟面對逆風、地緣政治不確定性上升、全球暖化的背景下召開，兩國在動盪下攜手並加強合作變得更重要。星中在貿易投資等傳統領域鞏固合作的同時，也在新的領域拓展和深化合作，包括數位和綠色經濟，在發展中融入可持續的解決方案等。此外，兩國也在金融互聯互通、糧食安全、智慧城市等領域合作。

黃循財表示，支撐這些合作項目的基礎是人員往來，雙方的人員往來正在增加，兩地航班已增加到接近COVID-19疫情前水平。「我們希望能達到疫情前水平，甚至在直航航班上超過疫情前水平。我們兩國的30天互免簽證安排，也將支持這一進展，這能夠推動更多人員交流，從而強化雙邊關係的基石」。

根據報導，丁薛祥在會中說，今年以來中星各領域合作「成果豐碩、亮點紛呈」。經貿合作邁上新台階，高品質共建「一帶一路」穩步推進，重點合作項目向縱深發展，雙方也積極拓展數位經濟、綠色發展、科技創新等新領域合作，兩國的人文交流也更加活躍。

丁薛祥又說，希望JCBC圍繞中星關係新定位的3個關鍵詞「全方位、高質量、前瞻性」，明確兩國下階段合作的方向、重點和路徑，共同把兩國領導人共識和中星關係新定位落到實處。