　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

記者蔡儀潔／綜合報導

曾拍出《寒單》、《大釣哥》等知名電影的導演黃朝亮，如今選擇到大陸發展事業，今年年底或明年初，還將計畫拍攝新電影《引路人》，講述高雄里長帶老兵骨灰跨海安葬的故事。對於兩岸關係，他感嘆，「台灣海峽沒有很長沒有很遠，最好的環節就是互相體諒、互相了解、互相包容。」

▲▼ 黃朝亮,台青 。（圖／CGTN）

▲台灣導演黃朝亮 。（圖／CGTN）

穿著白色短袖襯衫、戴上半框眼鏡，黃朝亮漫步在廈門海邊，侃侃而談自己在福建的工作生活。他向《CGTN》表示，自己從小在山海之間長大，本身很喜歡大海，到廈門後喜歡週末抽空來海灘散步和跑步。

來自純樸台東的黃朝亮畢業於新聞系，後來開始拍攝紀錄片和電影，而曾經擔任記者工作的經驗，令他十分喜歡與市井小民交流，了解風土民情、文化生活等內容，「當我有機會創造電影的時候，我也是以這個方向為主。」

▲▼ 黃朝亮,台青 。（圖／CGTN）

▲黃朝亮在拍攝電影時與演員進行溝通 。（圖／CGTN）

黃朝亮2001年至2002年間，開始帶著團隊到大陸拍攝，從旅遊節目開始，第一站是印象最深刻的廈門。談起為何會西進闖蕩，他表示，因為服務好，對台胞有優惠政策，也有很多同行在這裡拍片和創作，彼此可以互相觀摩學習。

黃朝亮透露目前正籌劃一部關於兩岸關係的電影，計劃於年底或明年初開始拍攝，該片初定名為《引路人》，講述了來自台灣高雄的里長劉德文，在過去20年將300多位國民黨老兵的骨灰，送回大陸故鄉的真人真事。

黃朝亮說，希望將自己投入到有關兩岸的電影製作中，讓年輕人更多地關心兩岸人民的生活方式、對愛情的看法等，以及為什麼老兵要回家鄉安葬「才覺得真正的回家了」。

▲▼ 黃朝亮,台青 。（圖／CGTN）

▲黃朝亮在進行電影工作 。（圖／CGTN）

除了專注電影創作，黃朝亮還積極推動兩岸電影交流，今年協助組織首屆青春影展，為兩岸大學生提供展示短片和競賽的平台，「應該有更多像這樣的實際交流，以便更深入了解彼此。」

往返兩岸已近22個春秋，黃朝亮表示，廈門與台灣幾乎一模一樣，共享同一語言，台灣大部分文化和民間信仰9成都來自福建，幸運的是，在這裡也找到志同道合的朋友一起合作。

ET快訊
國光女神淪詐騙車手！起底曾秀「胸部頂桌」　喊女生心機靠性感
108新課綱被批「無恥」台大醫科女神點名《勸學》：第一垃圾文
賴清德21字評「柯文哲政治投機」　謝震武笑了
週末「高壓迴流」微熱早晚涼　下週二降溫有雨
大谷翔平傳將宣布落腳處　藍鳥隊可能性升高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

少年偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋

童顏女老師下班出校門被誤認學生！遭警衛攔下：家長來接才能離開

年終獎不看業績！廣東公司改「跑50公里」領100%現金　網喊羨慕

藍天保衛戰！　陸發布第三個「改善空氣品質計畫」

中共政治局會議：明年續行積極財政政策、穩健貨幣政策

向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

中國學者悼念季辛吉：帶來中國改革開放時代

快訊／公布第2波台灣釋迦輸陸名單　國台辦再談堅持「九二共識」

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

少年偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋

童顏女老師下班出校門被誤認學生！遭警衛攔下：家長來接才能離開

年終獎不看業績！廣東公司改「跑50公里」領100%現金　網喊羨慕

藍天保衛戰！　陸發布第三個「改善空氣品質計畫」

中共政治局會議：明年續行積極財政政策、穩健貨幣政策

向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

中國學者悼念季辛吉：帶來中國改革開放時代

快訊／公布第2波台灣釋迦輸陸名單　國台辦再談堅持「九二共識」

國光女神淪詐騙車手！粉專名稱超諷刺　海溝比基尼照曝光

起底涉詐國光海溝女神！曾秀「胸部頂桌」撩男　喊女生心機靠性感

0056、00713、008783檔高股息定期定額　每月有感入帳

超夯「蛋白質減重法」一周體脂降3%！　正常吃也能養成易瘦體質

人妻攜幼女同床小王「隔木板激戰」　目睹至少十幾次

東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

饒河捕獲野生日本女神！民眾驚呼：野田妹　上野樹里秀中文熱情

非農報告力證軟著陸　美股收紅130點、台積電ADR漲破百元

賴清德21字評「柯文哲政治投機」　謝震武笑了

白宮：美國「熱切希望」恢復與中國軍事對話

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

千萬級女網紅　復出僅3分鐘再被封禁

童顏女老師下班出校門被誤認學生...遭警衛攔下

小鵬汽車：福斯50億元入股已完成

五月天若被認定假唱　恐面臨百億賠償金

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

王令麟：東森自然美春天升級「科技美容」

向海外客招手　陸調降簽證費

《寒單》導演黃朝亮　西進拚事業

董事長離婚20年　突叫前妻買股票狂賺4820萬

年終獎不看業績！公司改跑步領現金

中國學者悼念季辛吉：帶來改革開放時代

快訊／公布第2波台灣釋迦輸陸名單

陸航母福建艦海試前 江南造船釋「核動力貨輪」設計方案

更多熱門

相關新聞

網曝4萬1老闆與高捷「合照來源」傻眼

網曝4萬1老闆與高捷「合照來源」傻眼

澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」日前才被指控，一桌4萬1的價格與菜色不符，後來又用演員高捷的合照打廣告，被本尊抗議喊告，有網友看不下去，幫忙澄清指稱高捷根本沒有到過該間餐廳，至於合影哪裡來的？原來是老闆曾當過電影臨演，趁休息空檔跑去跟高捷要合照。

獨／林玟誼曝右耳曾「突發性失聰」

獨／林玟誼曝右耳曾「突發性失聰」

金雞青年導演訓練營5部《選擇題》首映 兩岸導師一對一指導新銳創作

金雞青年導演訓練營5部《選擇題》首映 兩岸導師一對一指導新銳創作

柯基「飛撲鞭炮」繞圈吠叫嚇壞媽

柯基「飛撲鞭炮」繞圈吠叫嚇壞媽

台東玄武堂也取消「炮炸寒單爺」

台東玄武堂也取消「炮炸寒單爺」

關鍵字：

黃朝亮寒單大釣哥台灣導演兩岸導演兩岸電影交流

讀者迴響

熱門新聞

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

中華隊明勝菲律賓　晉級亞錦賽冠軍戰　

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

魚屍綿延1km！北海道上萬條死沙丁魚沖上岸

大谷翔平將宣布落腳處？藍鳥可能性升高

大樂透1億頭獎一注獨得！獎落雲林

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

于美人出聲力挺區桂芝

誤判噓聲　曾仁和：明明是out！

不只高鈉！醫點名「5大傷腎食物」少吃

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面