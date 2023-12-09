《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

記者蔡儀潔／綜合報導

曾拍出《寒單》、《大釣哥》等知名電影的導演黃朝亮，如今選擇到大陸發展事業，今年年底或明年初，還將計畫拍攝新電影《引路人》，講述高雄里長帶老兵骨灰跨海安葬的故事。對於兩岸關係，他感嘆，「台灣海峽沒有很長沒有很遠，最好的環節就是互相體諒、互相了解、互相包容。」

▲台灣導演黃朝亮 。（圖／CGTN）

穿著白色短袖襯衫、戴上半框眼鏡，黃朝亮漫步在廈門海邊，侃侃而談自己在福建的工作生活。他向《CGTN》表示，自己從小在山海之間長大，本身很喜歡大海，到廈門後喜歡週末抽空來海灘散步和跑步。

來自純樸台東的黃朝亮畢業於新聞系，後來開始拍攝紀錄片和電影，而曾經擔任記者工作的經驗，令他十分喜歡與市井小民交流，了解風土民情、文化生活等內容，「當我有機會創造電影的時候，我也是以這個方向為主。」

▲黃朝亮在拍攝電影時與演員進行溝通 。（圖／CGTN）

黃朝亮2001年至2002年間，開始帶著團隊到大陸拍攝，從旅遊節目開始，第一站是印象最深刻的廈門。談起為何會西進闖蕩，他表示，因為服務好，對台胞有優惠政策，也有很多同行在這裡拍片和創作，彼此可以互相觀摩學習。

黃朝亮透露目前正籌劃一部關於兩岸關係的電影，計劃於年底或明年初開始拍攝，該片初定名為《引路人》，講述了來自台灣高雄的里長劉德文，在過去20年將300多位國民黨老兵的骨灰，送回大陸故鄉的真人真事。

黃朝亮說，希望將自己投入到有關兩岸的電影製作中，讓年輕人更多地關心兩岸人民的生活方式、對愛情的看法等，以及為什麼老兵要回家鄉安葬「才覺得真正的回家了」。

▲黃朝亮在進行電影工作 。（圖／CGTN）

除了專注電影創作，黃朝亮還積極推動兩岸電影交流，今年協助組織首屆青春影展，為兩岸大學生提供展示短片和競賽的平台，「應該有更多像這樣的實際交流，以便更深入了解彼此。」

往返兩岸已近22個春秋，黃朝亮表示，廈門與台灣幾乎一模一樣，共享同一語言，台灣大部分文化和民間信仰9成都來自福建，幸運的是，在這裡也找到志同道合的朋友一起合作。