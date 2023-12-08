台東人看過來！　成功鎮加入TPASS通勤月票售票服務

▲成功鎮公所新設月票三合一自助售票機，方便海岸線民眾購買月票及續票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東TPASS通勤月票自今年10月上線後，許多民眾購買月票加入通勤行列，透過299元30天內不限次數、不限里程搭乘縣內市區公車、公路客運、鐵路三大交通運具、讓城際間的移動更便利。台東縣政府8日宣布，即日起在成功鎮公所新設月票三合一自助售票機，方便海岸線民眾購買月票及續票。

縣長饒慶鈴表示，透過TPASS通勤月票的政策實施，已逐步吸引縣民朋友使用大眾運輸進行日常通勤與休閒遊憩，台東通勤月票除了原先於台東火車站、台東轉運站旅服中心、縣民服務中心三處售票點外，在東海岸鄉親反映下，今日起也於成功鎮公所設置自助售票機，方便民眾就近購買通勤月票。另外除了縣內4個售票處與台鐵站點外，目前持悠遊卡也可在全家便利商店的FamiPort機台上直接購買台東TPASS通勤月票，民眾也可多多利用。

台東縣政府交通及觀光發展處提醒民眾，購買通勤月票前記得要先在電子票證內儲值足夠的金額再到自助售票機購買，購買後就能使用搭乘縣內市區公車、公路客運、鐵路三大交通運具，一票只要$299，30天台東縣內任你遊！