　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東人看過來！　成功鎮加入TPASS通勤月票售票服務

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲成功鎮公所新設月票三合一自助售票機，方便海岸線民眾購買月票及續票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東TPASS通勤月票自今年10月上線後，許多民眾購買月票加入通勤行列，透過299元30天內不限次數、不限里程搭乘縣內市區公車、公路客運、鐵路三大交通運具、讓城際間的移動更便利。台東縣政府8日宣布，即日起在成功鎮公所新設月票三合一自助售票機，方便海岸線民眾購買月票及續票。

縣長饒慶鈴表示，透過TPASS通勤月票的政策實施，已逐步吸引縣民朋友使用大眾運輸進行日常通勤與休閒遊憩，台東通勤月票除了原先於台東火車站、台東轉運站旅服中心、縣民服務中心三處售票點外，在東海岸鄉親反映下，今日起也於成功鎮公所設置自助售票機，方便民眾就近購買通勤月票。另外除了縣內4個售票處與台鐵站點外，目前持悠遊卡也可在全家便利商店的FamiPort機台上直接購買台東TPASS通勤月票，民眾也可多多利用。

台東縣政府交通及觀光發展處提醒民眾，購買通勤月票前記得要先在電子票證內儲值足夠的金額再到自助售票機購買，購買後就能使用搭乘縣內市區公車、公路客運、鐵路三大交通運具，一票只要$299，30天台東縣內任你遊！

ET快訊
日本最有名台灣人是誰？　年輕人一面倒喊她
快訊／日本先發打線出爐！　小心「連5轟強打」
快訊／高雄18歲女騎士　慘遭輾過慘死
北海道異象！ 「上萬條死魚」擠滿沙灘
迪麗熱巴「換衣服」逼秦嵐看！一把拉進洗手間　女神驚叫
快訊／鍾沛君眼眶紅了！　批朱學恒「不認罪」：二度傷害
快訊／朱學恒改口不認罪！　喊：證明我的清白
歐陽靖曾被前夫施暴！　排斥新感情「還餘悸猶存」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

阿里山沼平車站1樓店面12／14公開招租　2年一租

尚未填入標題

台東人看過來！　成功鎮加入TPASS通勤月票售票服務

網PO積欠教師薪資3個月　雲林大成商工強調正常運作：將提告

持續稽查液蛋採用國產蛋　桃市：即起開放學校午餐使用CAS液蛋

睽違27年！門諾中醫團隊正式成軍　1年後診區空間擴增至300坪

預告成立競總　姚正玉發布競選歌曲GUTS善氣的氣魄

雲林縣府推動濕地標章認證　升級濕地產業2.0

2024台南市耶誕跨年親子活動　小青蛙、小丑呀咪邀甜蜜童樂會

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

阿里山沼平車站1樓店面12／14公開招租　2年一租

尚未填入標題

台東人看過來！　成功鎮加入TPASS通勤月票售票服務

網PO積欠教師薪資3個月　雲林大成商工強調正常運作：將提告

持續稽查液蛋採用國產蛋　桃市：即起開放學校午餐使用CAS液蛋

睽違27年！門諾中醫團隊正式成軍　1年後診區空間擴增至300坪

預告成立競總　姚正玉發布競選歌曲GUTS善氣的氣魄

雲林縣府推動濕地標章認證　升級濕地產業2.0

2024台南市耶誕跨年親子活動　小青蛙、小丑呀咪邀甜蜜童樂會

狂寫「天語」！小6女童拜拜完「狂打嗝、跳舞」喊：未來當乩童

陳佩琪今晚赴大巨蛋看球賽！　爆料柯文哲轟：竟有這種行政院長

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

341.5萬起！台灣奧迪推出「TT、TT RS限量典藏版」　告別經典跑車

高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

麥卡倫新年「春宴系列」有獨特米香　Johnnie Walker Blue Label絲滑柔順

賈永婕「日本甜吻老公」放閃　小S煞風景吐槽：我食物吐出來！

元旦祝山觀日首班列車0250開車　團體和個人預約採2階段分流

OL遭詐300萬元...流浪犬「妞妞」出任務　配合演戲還幫警逮車手

聖暉11月營收月增11%　在手訂單340億、漸進入高原期

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

地方熱門新聞

居民陳情難停車　鄰長私自塗掉巷內紅線

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

廬山黑熊破壞蜂箱　苦主配合監測獲表揚

牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

桃園龜山憲光二村　12/9慶憲兵節活動登場

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

青埔交通更便捷　桃園捷運青線計畫啟動

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

直銷賣骨灰罈！遭控非法吸金　慶云官司打9年獲判無罪定讞

謝美英號召暖心社團和企業　為憨兒過耶誕

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警即時救援

69歲身障婦無力處理先生後事　枋寮警出手協助

北榮桃園分院院慶　長樂居長輩樂齡學習

台南東南扶輪社捐贈南消七大隊中正分隊新式面罩

更多熱門

相關新聞

旅遊復甦！民航局續推機場建設　高雄新航廈前期工程月底發包

旅遊復甦！民航局續推機場建設　高雄新航廈前期工程月底發包

民航局趁疫情期間加速各機場整建與改善工程，陸續完成台中、台東、南竿等機場相關建設，今年5月到11月陸續完工啟用；疫後航空業快速復甦，民航局也持續推動高雄與各離島機場相關建設，其中高雄機場新航廈預計月底發包，離島4機場則由日本大師團紀彥設計，預計明年2月發包。

台東縣公私協力打造全方位照護

台東縣公私協力打造全方位照護

迷途老人蹲坐路旁　暖心東警護送返家

迷途老人蹲坐路旁　暖心東警護送返家

歡慶新港國中66歲　後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

歡慶新港國中66歲　後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

阿嬤幫洗澡…1歲孫跌進熱水裡！全身25%二度燙傷

阿嬤幫洗澡…1歲孫跌進熱水裡！全身25%二度燙傷

關鍵字：

TPASS月票台東

讀者迴響

熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

阿信突丟下麥克風！

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面