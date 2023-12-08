搶「橘色惡魔」應援海報！78歲資深粉絲排頭香：看過影片就愛上

▲文化總會免費發放「橘色惡魔」紀念海報，許多粉絲特地前來排隊領取。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂抵台倒數1天！文化總會今（8）日在門口免費發送紀念海報，讓粉絲領取應援，吸引不少民眾排隊，其中人潮裡最年長的粉絲搶下「頭香」，78歲的她表示，自從看過橘色惡魔影片就愛上，12/12也將會到西門町守候踩街演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲橘色惡魔即將再度來台，引起極大關注。（資料照片／總統府提供）

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部在去年國慶來台後，引爆旋風，文化總會也再度邀約於今年12月來台演出，預計在12/9抵達台灣，展開一連串演出行程。文總也特別製作「日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台紀念海報」，在她們抵台前一日免費發放，提供喜愛橘色惡魔的粉絲索取。





▲現場最高齡78歲粉絲搶「頭香」。（圖／文化總會）

▲文總製作「日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台紀念海報」免費發放。（圖／文總提供）

文總自上午11點起開放排隊，從早上10點半就陸續有人潮，而在排隊的隊伍中，現場一位最高齡的78歲粉絲搶到「頭香」。她提到，自從看過橘色惡魔的影片後，就愛上她們，今天也怕領不到海報，因此第一位抵達現場，12/12也將會到西門町，守候橘色惡魔的踩街演出。

▲▼文化總會免費發放「橘色惡魔」紀念海報，吸引許多粉絲排隊領取。（圖／文化總會）

另外也有民眾特別從高雄來到台北，只為了領取橘高校的海報；部分民眾領取完海報後，也在現場熱絡互動，並一起喊「橘色惡魔，歡迎來台灣～」場面十分溫馨可愛。

▲▼文化總會免費發放「橘色惡魔」紀念海報，讓粉絲留念或應援，不少民眾特地遠道而來。（圖／文化總會）

有關橘色惡魔12/12 在西門町的遊行路線，如同在日本商店街遊行的長距離行進式演奏，當天晚間6點半將從「in 89豪華影城」出發，走武昌街右轉漢中街，一直走到西門捷運6號出口的彩虹地景，告一段落後，再前進西門紅樓北廣場定點演出，遊行路線總長度700公尺，同步也將於「文化總會 YouTube頻道」等社群直播。

▼「橘色惡魔」來台行程。（圖／文化總會）