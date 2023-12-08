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橘色惡魔周日降臨高雄！現場500吋大螢幕轉播　市府還做應援手幅

▲▼ OPEN!大氣球遊行、橘色惡魔週末登場　高市府「交管措施」出爐。（圖／總統府提供、高市府提供）

▲橘色惡魔周日高雄登場，引起極大關注。（資料照片／總統府提供）

記者賴文萱／高雄報導  

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部與高雄五所高中職，12月10日將在高雄共同演出，時代大道周邊屆時將進行交通管制，因應民眾熱情迴響，高雄市政府將在活動現場設置「同步直播區」架設500吋大型螢幕，也在網路平台同步進行多元視角直播。市政府還特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」主視覺應援手幅，提供民眾自行列印。

「橘色惡魔襲捲高雄」演出訊息發布至今，獲得民眾熱情迴響。為了因應大量觀賞人潮，讓更多人即時欣賞演出，高雄市政府在時代大道靠成功路側大片草地上，架設500吋大型螢幕，屆時將即時轉播演出情況。在時代大道接近中華路以及成功路側，也將各架設一面300吋大型螢幕供民眾觀看。    

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▲▼ 橘色惡魔襲捲高雄周日登場，現場500吋大螢幕轉播！還有應援手幅。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府設計橘色惡魔應援手幅。（圖／高雄市政府提供）

為展現高雄熱情，市政府還特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」的主視覺應援手幅，民眾可以自行至7-11或全家輸入雲端分享碼「ASUSNJ9NHPLW6」進行列印，或者掃描QRcode自行列印，將應援手幅帶至現場，替首度到高雄演出的「橘色惡魔」加油打氣。

▲▼ 橘色惡魔襲捲高雄周日登場，現場500吋大螢幕轉播！還有應援手幅。（圖／高雄市政府提供）

▲因應橘色惡魔演出，周邊進行交通管制，呼籲市民多搭乘大眾運輸前往。（圖／高雄市政府提供）

時代大道全線自12月5日（二）14時起啟動交通管制至12月11日（一）24時止。交通局建議民眾搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運將加密班距以減少候車時間。輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站提供載客服務，然而人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施，為避免久候，提醒大家搭乘捷運、步行前往會場。

演出過程將進行網路直播，包括高雄市政府、高雄市長陳其邁、中華文化總會的臉書粉絲專頁，以及高雄市政府、高雄市長陳其邁的YouTube 頻道都看得到。

直播團隊將透過至少七個鏡位等多元視角，以全景、特寫、環繞等多種拍攝場景同步直播，讓線上觀眾零時差觀賞橘色惡魔的熱血魅力。  

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