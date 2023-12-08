牙醫好友搞上前任！醫美醫群組怒罵「垃圾波波」　不認罪下場慘

▲醫美醫師怒罵牙醫好友「垃圾波波」遭判刑。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pakutaso）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名陳姓醫美醫師與鐘姓牙醫原本是好友，疑似不滿鐘男搞上自己前女友，在多人LINE群組怒罵「垃圾波波」、「還X到我前女友去了吃相真難看」，陳男雖辯稱對方是公眾人物，他講的也是事實，亦為可受公評之事，高雄地院仍依誹謗罪判陳男拘役40日。

判決指出，陳男在2022年10月29日晚上近7時許，用IG傳訊給鐘男女友稱「我只能跟妳說，快40歲還沒結婚的人，真的一定有原因的」、「有女朋友別再給我亂搞了，我一輩子最看不起對感情不忠誠的人，考不上走後門去波蘭X一堆女人，現在回台灣有女朋友還到處亂X，還X到我前女友去了吃相真難看」、「幫我請他老爸給我道歉或遞辭呈，我會直接找他爸媽說」，並附上PTT的文章連結。

同日晚間8時18分，陳男依舊氣不過，將他與鐘男女友的對話截圖，PO到有13名成員的LINE群組，結果遭鐘男發現，報警提告。

陳男審理時辯稱，他原本是要把截圖傳給鐘男，不小心傳錯，當下傳完馬上就收回了，況且他傳的也是事實，亦為可受公評之事；辯護人表示，鐘男有拍攝廣告，是公眾人物，其學歷及言行舉止是可受公評之事，陳男並未陳述不實之事，屬於合理正當之評論，不構成誹謗罪。

不過，法官在群組對話紀錄內發現，在傳送截圖前，陳男就已經開轟「滾出我們基金會啦」、「沾啥光」、「X你爸媽的」、「有種今天給我辭掉」、「在背後偷偷搞我前女友」、「垃圾波波」、「需要你老爸再幫你出面跟媒體道歉嗎」，足認是故意傳送，並指謫對方感情不忠，對鐘男畢業學校國籍有所批評等。

且上開訊息然為情緒性及人身攻擊之言論，難認係適當合理之評論，自應構成誹謗罪，依散布文字誹謗罪處拘役40日，得易科罰金。可上訴。