海底撈「神扯服務再+1」　網曝完了：台灣店員又要離職了

▲海底撈真的有洗頭服務。（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

大陸海底撈跳起「科目三」的桌邊表演秀，讓台灣店員一個頭兩個大。如今對岸業者「特殊服務」無極限，連專人洗頭都想得出來，每天開放洗10小時，消息曝光後，引發台灣網友笑虧，「死定了！台灣海底撈又要一星負評了」、「台灣的海底撈店員又要離職了！」

一名網友在臉書《爆廢1公社》轉貼一張照片，指出「海底撈能洗頭了」，可見客人舒服躺下，享受專人紓壓洗頭，服務非常到位。

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超狂的洗頭服務出現後，台灣網友紛紛替店員捏把冷汗，「洗頭就有點離譜了，要不要順便剪頭髮」、「繼超商店員之後，連餐廳店員都要淪陷了嗎」、「再來就有按摩和除毛服務了」、「完了！又要遭殃了」、「不知道什麼時候會開放做臉，我可以去兼職」、 「下次有整形服務我都不意外了」、「台灣的海底撈店員又要離職了」、「完了...台灣家長八成又要去吵了」、「剛跳完科目三的員工...瑟瑟發抖」。

事實上，微博博主《太原吃貨聯盟》日前也稱「海底撈洗頭服務來啦」，不過此有山西太原的開化寺有這項貼心服務。公告清楚可見，客人需使用200元撈幣來換兌換券，單次服務約20分鐘，開放時間為上午11點至晚上9點，還強調沒有做造型、頭部按摩等。

▲▼一天開放10小時提供洗頭服務。（圖／翻攝IG、微博）

