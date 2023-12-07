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大陸 大陸焦點 特派現場

模仿「科目三」跳進醫院！OL韌帶受傷、男膝蓋劇痛　醫：風險高

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「科目三」舞蹈在網路爆紅，如今連海底撈火鍋都因搭上旋風話題度大增，不過近期也陸續傳出有人跳該舞受傷的，譬如杭州一名25歲的OL因動作幅度太大，導致踝關節外側韌帶受傷。醫師也提醒，該舞步容易導致腳踝受傷，民眾需量力而行。

▲▼ 科目三。（圖／翻攝自微博、澎湃新聞、都市快報）

▲「科目三」舞蹈若跳得太劇烈腳容易受傷。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，杭州25歲的OL小劉（化名）在一家網路公司任職，喜歡追求新鮮事物的她，約了2個好友一起看影片學跳「科目三」，她們一開始小心翼翼，但後來覺得太好玩了，舞動幅度逐漸擴大。

跳了2、3天後，小劉明顯感到兩腳踝關節疼痛，走路時疼痛加劇，影響日常工作生活，就醫確診為踝關節外側韌帶受傷。

▼ 大陸海底撈店員表演。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 科目三。（圖／翻攝自微博、澎湃新聞、都市快報）

無獨有偶，浙江湖州長興縣人民醫院的急診骨科高宇醫生，11月24日晚間接診了一名00後的年輕男生，他因為2天前跳「海底撈科目三」後，膝蓋疼痛難忍，甚至無法下蹲。經過影像檢查後，該名男患者被診斷為脛骨平台骨挫傷，需靜養。

▲▼ 科目三。（圖／翻攝自微博、澎湃新聞、都市快報）

▲「科目三」若動作不當容易受傷。（圖／翻攝自都市快報）

浙江人民醫院骨科主任醫師顧曉暉表示，「科目三」導致的運動損傷的可能性比一般舞蹈更大，這個舞蹈的吸引眼球動作恰恰是踝關節最易受傷的原因；為了追求「動作絲滑」，愛好者常常會持續進行內翻踝關節動作練習，這對於平時不常運動、沒有舞蹈基礎或準備不足的人來說，可能導致踝關節外側韌帶損傷。

另外，西安市紅會醫院運動醫學診療中心綜合病區副主任張亮也提醒，「科目三」舞蹈對膝關節和踝關節要求比較高，動作有一定難度。

張亮進一步解釋，關節內外翻時承受的張力比較大，如果膝關節和踝關節的力量和協調性不夠，就很容易導致膝關節側部韌帶和踝關節外側韌帶的損傷，可能還會影響到關節內的軟骨、半月板等，嚴重的話可能會發生骨折等，民眾要量力而行。

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