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快訊／機場採檢最新！累計84人陽性「檢出1起黴漿菌」

▲▼因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

▲因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方發生多重病原呼吸道疫情，疾病管制署11月26日起於4處國際機場針對自中港澳入境，且有類流感症狀旅客實施鼓勵採檢。疾管署今（8）日公布最新結果，總計採檢109人，其中84人為陽性；陽性個案首見1起兒童感染肺炎黴漿菌案例，另又增一起同時感染2病毒個案，其餘仍以流感為主，占比約7成。

為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自今（2023）年11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客提供免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌，僅為鼓勵性質採檢並非強制。

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▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，自11/26至12/6日四機場「定點監測、鼓勵採檢」共計採檢109人，其中84人為陽性，分別為流感病毒57例、新冠病毒10例、腺病毒7例、鼻病毒3例、副流感病毒及一般冠狀病毒各2例、肺炎黴漿菌1例，另同時檢出流感病毒及新冠病毒1例、同時檢出一般冠狀病毒及鼻病毒1例，檢出陽性仍以流感(67.8%)及新冠(11.9%)為主，呼籲民眾出國前儘早接種流感及新冠XBB疫苗。

疾管署指出，中國目前呼吸道疫情已轉為流感為主，黴漿菌呈下降趨勢，且歐美東南亞等地的新冠疫情也在升溫，因此主要仍提醒民眾出國前接種流感及新冠XBB疫苗，並注意勤洗手、戴口罩等防護措施。機場鼓勵採檢措施仍將持續執行，預計維持至春節期間。

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