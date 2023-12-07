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社會 社會焦點 保障人權

康建生技公司4死血案　冷血兇手李鴻淵「無教化可能」二審再判死

▲▼ 。（圖／資料照）

▲李鴻淵犯下康建生技公司4死案，合議庭今宣判，仍處死刑、褫奪公權終身。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

社會注目的康建生技公司4死案，兇手李鴻淵一審遭南投地院判處3個死刑，案經上訴二審，台中高分院今（7）日審結，認李鴻淵行兇時均採「行刑式」手法，手段兇殘視人命如草芥，已達聯合國2國際公約「情節最重大之罪」，沒有教化可能性，除部分犯行細節撤銷改判，殺人部分維持一審判決，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。

判決指出，南投男子李鴻淵自2012年至2014年間，任職於南投草屯康建生技公司；案發前2、3個月，李鴻淵因失業及夫妻失和等因素心情不佳，加上多年前任職時與同事發生多起糾紛，竟計畫殺害老闆賴敏男，以及和他發生糾紛的同事。

2022年7月14日中午，李鴻淵持3把手槍、子彈185顆及手銬，進入康建公司對面的工寮躲藏，下午1時30分、3時許，先後以手銬將園藝課長劉慶杉及臨時前來工寮的賴鋕卿（賴敏男胞弟）銬在椅子上，當天傍晚5時公司下班之前，李開槍射擊賴、劉，當場打死2人。

之後李鴻淵騎乘劉慶杉的機車前往公司，先持槍脅迫在公司1樓大廳的訪客、廠長及外籍勞工等人進入男廁，再尾隨賴敏男的女兒賴彥妤進入辦公室，並將其槍殺；而主任張嘉琦聞聲前往查看時，當場被被李撞見，李又開槍將張打死。

董事長賴敏男聽到動靜進入公司，李鴻淵持槍朝賴敏男射擊2發子彈，其中1發擊中賴左耳後方，李以為賴已經死亡，於是騎車逃逸，後來賴敏男被警方緊急送醫，倖免於難。

南投地院今年5月間就李鴻淵殺人犯行，判處1個無期徒刑、3個死刑、均褫奪公權終身，案件上訴二審，歷經半年，台中高分院今天宣判。

合議庭認為，李鴻淵有計畫性進行複次殺人重大犯罪，均採行刑式手法，持槍朝多名死者頭部射殺，手段兇殘，符合「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」所定「情節最重大之罪」，審酌一審囑咐台灣司法心理學會鑑定的量刑鑑定報告意見，難認李有顯著的教化可能性。

合議庭宣判，李第2次殺人罪（劉男部分）撤銷改判，但刑度仍維持死刑，其餘部分均維持一審判決。

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