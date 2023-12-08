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北一女師批課綱刪文　作家3點反駁：〈廉恥〉沒有任何文學深度

▲▼作家朱宥勳批，國文課何時成了道德課？（圖／翻攝自朱宥勳臉書） 

▲作家朱宥勳指出，顧炎武的〈廉恥〉只是一篇普通的讀書筆記，還批「國文課何時成了道德課？」（圖／翻攝自朱宥勳臉書）

記者林育綾／綜合報導

北一女教師區桂芝批評，教育部108課綱刪減大量文言文，其中還將顧炎武的〈廉恥〉刪除，痛批108課綱就是個「無恥的課綱」；不過作家朱宥勳發文指出，其實〈廉恥〉稱不上是一篇好文章，只是作者的讀書筆記，穿越回去告訴他這是經典文章，顧炎武也會傻眼；更指出「國文課」什麼時候變成「道德課」？

區桂芝日前指出，108課綱大量刪減文言文，但文言文具有提升語文能力的作用，包含高度的生命哲學，竟有對語文教育完全無知的人說「文言文是黨國遺毒」；尤其新課綱將顧炎武的〈廉恥〉刪除，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥，是謂國恥」，她痛批，108課綱就是個「無恥的課綱」。

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作家朱宥勳後續在臉書發文直批，凡是以「108課綱刪掉某篇文章」開場的國文老師，「一定是在教育專業上有虧職守的老師，這代表他到現在都還搞不清楚『課綱』是什麼、是怎麼寫的。」

朱宥勳說明，108課綱從來不會「刪掉」某篇文章，只會「推薦」15篇經典選文，至於要不要選這15篇、15篇以外要選什麼，都是書商的自由。如果這麼熱愛〈廉恥〉，可以強力建議各版本書商選入；就算書商不選，教師也可以自己教。「如果課綱沒有『推薦』你就教不到〈廉恥〉，問題恐怕不在課綱，而是你做為一個人類的基本行事能力是不是有什麼缺陷？？？」

而他也說，其實顧炎武的〈廉恥〉只是一篇非常普通的散文，甚至稱不上好文章，既沒有特別的文學技巧，也沒有文學深度，只是顧炎武自己的讀書筆記；還說「如果穿越回去跟他說『欸你這篇是經典文章喔』，他可能也會滿臉問號，甚至懷疑你的文學品味出了什麼問題。」

朱宥勳說，〈廉恥〉不但沒有定義概念、沒有嚴謹推論、沒有完整結構，可以說「該有的都沒有」；只是作為讀書筆記，顧炎武當然不必寫這麼清楚，只要他自己曉得就好；但選入教材時，老師就得跟學生解釋為什麼文章不能這樣寫，特別選一篇沒有示範作用、不能模仿的文章來教，「你是吃飽太閒？」

而該國文老師批評，刪掉〈廉恥〉就是刪掉道德教育，讓他直批，「國文課」什麼時候變成「道德課」；「國文老師」的專業何時包含了「道德教育」？「我只想問：如果『士大夫之無恥，是謂國恥』，那一名國文老師無教育專業、無文學品味、無論證分析能力，這叫什麼？」

朱宥勳評論全文如下：

又到了「某國文老師抱怨108課綱刪掉某文言文」的時間，這次的標的物是顧炎武的〈廉恥〉。關於這件事，可以分三個層次來說：

一，
我說過很多次，凡是以「108課綱刪掉某篇文章」開場的國文老師，一定是在教育專業上有虧職守的老師，這代表他到現在都還搞不清楚「課綱」是什麼、是怎麼寫的。

108課綱從來不會「刪掉」某篇文章，它只會「推薦」15篇經典選文，至於你要不要選這15篇、15篇以外要選什麼，都是書商的自由。

所以，如果你這麼熱愛〈廉恥〉，可以強力建議各版本書商選入。就算書商不選，你也可以自己教。如果課綱沒有「推薦」你就教不到〈廉恥〉，問題恐怕不在課綱，而是你做為一個人類的基本行事能力是不是有什麼缺陷？？？


108課綱已經上線很多年了，就算是以明代的物流條件，你也應該可以拿到一份課綱來讀讀看了吧？

二，
從文學的角度來看，顧炎武的〈廉恥〉真的有什麼厲害的地方嗎？恕我直言，我看不出來。這就是一篇非常普通的散文，甚至說不上是好散文。沒有特別的文學技巧，也沒有任何值得一提的文學深度。

這段文字，本來就是顧炎武的讀書筆記。你如果穿越回去跟他說「欸你這篇是經典文章喔」，他可能也會滿臉問號，甚至懷疑你的文學品味出了什麼問題。

三，
從論證寫作或思辨教育的角度來看，顧炎武的〈廉恥〉是非常糟糕的教材。因為它只是作者的讀書筆記，人家隨手記一記，沒有定義概念、沒有嚴謹推論、沒有完整結構，什麼該有的都沒有。

任何一個認真一點的讀者都會發現，該文標題是「廉恥」、開場就引述了「禮義廉恥=國之四維」，但全文只講「恥」，文章結構根本是殘的。而不管是「禮義廉恥」任一概念，這篇文章都沒講清楚其內涵。

作為讀書筆記，顧炎武不必寫清楚，這是可以理解的——他自己知道自己在講什麼就好。但放在國文教材裡，你就得跟學生解釋「你寫文章不能這樣寫喔，這樣讀者會不知道你要講什麼」。特別選一篇沒有示範作用、不能模仿的文章來教，你是吃飽太閒還是吃飽太閒？是有什麼癮頭？

所以講半天，該國文老師又只能回去扯「刪掉廉恥就是刪掉道德教育」。先不說「國文課」什麼時候變成「道德課」，「國文老師」的專業何時包含了「道德教育」，我只想問：如果「士大夫之無恥，是謂國恥」，那一名國文老師無教育專業、無文學品味、無論證分析能力，這叫什麼？

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