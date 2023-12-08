【廣編】「FIN好菌補給飲」獲飲食界奧斯卡年度十大美味新品　迎雙12下單2箱享限時優惠

▲「FIN好菌補給飲」獲2023食創獎「年度十大美味新品」。

圖、文／黑松提供

黑松FIN於今年夏天推出大小朋友的補水好夥伴「FIN好菌補給飲」，甫上市即因清爽好喝、低熱量無負擔而好評不斷，有「台灣飲食產業奧斯卡獎」之稱、食品飲料業者競逐的指標性大獎「食創獎」於12/6揭曉得獎名單，「FIN好菌補給飲」擊敗全台上千件食品飲料新品，獲得「年度十大美味新品」。為歡慶雙12加碼釋出優惠，即日起至12月14日，指定電商通路購買兩箱即享優惠價！

「年度十大美味新品」是食創獎中唯一不接受廠商報名的獎項，由飲食產業專業媒體《食力》與全球市場研究公司INNOVA合作精選40件具備美味、營養、或具獨特性及創意的新品，再藉由消費者票選以及專業評審團評分的方式，計算出分數最高的前10名。黑松FIN今年推出的「FIN好菌補給飲」便是從台灣每年上千件食品飲料新品中脫穎而出獲獎。也獲得小兒科醫師鄭芳渝推薦，除了可以為大人小孩在流汗過後有效率且無負擔的補充水分及電解質，添加的日本專利「L-137植物乳酸菌」更能幫助調節生理機能，入口清爽不甜膩，且具有等滲透壓、低熱量的特性，可幫助身體細胞溫和平順、有效率地吸收水分。

「FIN好菌補給飲」於全台各大通路上架販售，迎接雙12購物節來臨，即日起至12月14日，於momo購物網更祭出寶特瓶580ml兩箱811元優惠（原價1200元），另全新推出300ml鋁箔包，在家、出門攜帶都方便！詳細活動辦法及資訊請關注「黑松FIN」FB粉絲團：https://www.facebook.com/HeySongFIN。