免衝寶可夢中心！特典卡「今還有4處」能領　網揪關鍵字：不用消費

▲特典卡可在新光三越A4、A8、A9、A11館領到。（圖／翻攝自Facebook／寶可夢 台灣）

記者曾筠淇／綜合報導

為了慶祝台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）開幕，今日（8）起會限量發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。就有網友注意到，若是新光三越APP會員，就算沒特別消費也有機會拿到卡片，「只是要卡片其實不難」、「有會員也可以直接拿喔」。

台北寶可夢中心今日開幕，昨晚就吸引不少人夜排，今天也早早發完入店整理券。有網友在PTT的C_Chat板上表示，若真的無法進店了，不如換下個戰場，到新光三越A4、A8、A9、A11館領取特典卡。

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【官網先前公告的規則如下】

為慶祝開幕，今（8）日起會在寶可夢中心、台北及新光三越台北信義新天地發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」。

一、「寶可夢中心台北」

►領取方式：凡至寶可夢中心台北消費即可獲得乙張特典卡。

►地點：寶可夢中心台北結帳櫃檯。

►時間：12/8（五）～發完為止。

二、新光三越台北信義新天地

►領取方式有二：

1.憑新光三越APP（已綁定會員）可獲得乙張特典卡。

2.當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，即可獲得乙張特典卡。

►時間與地點（每日發放時間為早上11點至晚上9點）

・A9館 9F 贈品處12/8（五）～12/12（二）

・A8館 B1 祕密基地 12/8（五）～12/15（五）

・A11館 6F 贈品處 12/8（五）～發完為止

・A4館 3F 貴賓中心12/8（五）～發完為止

・A9館 8F 贈品處12/13（三）～發完為止

・A8館 7F 贈品處 12/16（六）～發完為止

►其他注意事項

1. 活動期間內，特典卡每人每次限領乙張，每筆消費限兌換乙次，同一銷貨明細不可重複兌換。以新光三越APP（已綁定）領取之顧客，同一會員ID活動期間內限兌換乙次。

2. 無法以寶可夢中心台北或非新光三越台北信義新天地開立之銷貨明細至信義新天地點位領取特典卡。

3. 各點位營業時間以新光三越台北信義新天地現場與APP提供資訊為準。

4. 特典卡數量有限，贈完即止，發放時間、發放點位等內容可能無預告更改。

對此，就有不少網友留言討論，「意思是不用去寶可夢消費，任何新光三越消費都可以拿喔」、「低調啊，這樣會變成4個出口擠爆啊」、「原來信義新天地任何消費可以」、「APP給他看就好了，不用消費」、「這才是真正的戰場」、「這個一開始就公布了，不過只有我們卡牌玩家有在看吧」。