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社會 社會焦點 保障人權

買刀畫面曝！彰化男搶小弟錢買凶器　2人無情綑殺「芭樂公主」

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化溪州一名50歲賴姓男子不滿「芭樂公主」47歲鄭姓女子提分手，7日上午趁對方在芭樂園工作時偕同27歲張姓員工用膠帶綑綁，再持西瓜刀揮砍20多刀，救護人員到場緊急將左手臂幾乎斷裂的鄭女送醫，仍傷重宣告不治，而2名犯嫌的買刀畫面也曝光！

▲▼ 彰化芭樂園情殺，男子拒絕分手，持刀殺害前女友，買刀畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲賴姓男子（淺藍色上衣）搶走小弟的錢買西瓜刀行兇。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

初步了解，賴男與鄭女分手已3個月，但賴執意想挽回感情，遭拒後竟動起殺意，找來小弟兼好友的張男陪同，分兩次前往超市買刀，畫面中淺藍色上衣為賴男，拿了西瓜刀後拿出錢包中千元大鈔欲付錢，見一旁穿著深藍色外套的張男拿出約300元現金後卻搶來付，他僅出了零頭，再由張拿著刀跟在身後離去。

▲▼ 彰化芭樂園情殺，男子拒絕分手，持刀殺害前女友，買刀畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張姓小弟協助拿走西瓜刀。

7日上午，賴夥同張前往芭樂園，趁鄭女工作時先用膠帶將雙腳纏繞，接著再拿出預藏的西瓜刀朝她雙肩、背部、臀部、左上肢、右臂、右膝等處，發瘋似的狠砍，左手臂幾乎被砍斷，附近果農聽到求救聲隨即趕往，惟抵達現場時鄭女已沒了動靜，連忙報警，2名犯嫌早已逃離現場，警方到場時在命案現場發現1把刀，並在車內搜出另一把刀。

而鄭女經送往員林基督教醫院搶救後，仍傷重宣告不治，警方線調閱路口監視器影像追緝車輛動線後，於案發4小時後順利在田中鎮中南路一帶逮捕2人，全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲▼彰化溪州芭樂園情殺案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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