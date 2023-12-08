法式浪漫！蘇格登限量臻選原酒邂逅夏多內桶

▲年末聚會還找不到可做為年度經典的慶祝酒款嗎？以夏多內桶熟成過桶的蘇格登「14年單一麥芽威士忌——帛金夏多內」過桶原酒，甫推出就吸引台灣酒迷目光！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

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準備迎接年末的派對聚會季，不妨就用「限量臻選原酒」幫自己與知己朋友升級歡聚時光！帝亞吉歐懂酒友們追求的質感品飲，隆重獻上蘇格登格蘭杜倫（Glendullan）出廠的「14年單一麥芽威士忌——帛金夏多內」限量過桶原酒，無論酒感與風味都是誠意滿滿之作！閃著耀眼金黃的酒液，更適合帶出不同聚會場合，一同歡慶璀璨歲末。

今年，帝亞吉歐特以限量臻選原酒重新演繹多元文化融合的魅力，特邀Stuart Morrison走遍旗下眾多的蘇格蘭威士忌酒廠，透過他精準獨到的感官層層品飲把關，力薦酒廠內百裡挑一的過桶臻選原酒。以不斷精進的選桶工藝打造雋永豐味的蘇格登，擅長將傳統蘇格蘭威士忌揉合各地風土，迸發出無邊創意與幻化萬千的酒感層次，屢次立下傳世精品的新巔峰。加上別具匠心的設計包裝彰顯其價值，讓歷來特色過桶酒款皆被頂級玩家爭相收藏

此次被欽點入選，絲滑的酒液宛若頂級絲綢，顏色則如太陽般耀眼的「帛金夏多內」，即是蘇格登特選以勃根地夏多內白酒浸泡過的法國橡木桶熟成過桶，強調以原酒強度裝瓶，讓琥珀酒液一入口，風味便宛如煙花此起彼落地在嘴裡綻放！如天鵝絨般的絲滑酒感，微微透出宛若現切青蘋果、白葡萄和西洋梨的輕盈明亮果香，中段再驚喜幻化成透出奶油氣息的卡士達酥皮糕點香氣，從清爽俐落到豐富圓滑，起承轉合毫不突兀，該有的夏多內白酒標誌性風味也無一不缺，能在14年單一麥芽威士忌中品嚐如此細膩交纏的上乘之作，就是要讓酒友們對蘇格登留下過桶大師的深刻印象。

值得一提的是，同樣也是藏酒價值所在的酒標與包裝，特與法國當代插畫家兼畫家Pierre Mornet合作，其以大膽用色、動態感十足的構圖甚至是衣料細膩的質感，巧妙傳達「帛金夏多內」引人入勝的亮黃酒液顏色、明亮香氣以及絲滑酒體。

即日起前往各大酒專與通路洽詢，就有機會將蘇格登格蘭杜倫「14年單一麥芽威士忌——帛金夏多內」在年末入手！以宛如佇立在法國暖陽底下、徜徉黃金海岸的歡快心情，祝願自己與好友來年更加光明燦爛。

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