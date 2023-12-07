小叔沒小孩！公公勸「再生一個給他養」　人妻愣：我是生產工具？

▲全家都很疼原PO的兒子。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

把人當生產工具？一名人妻透露，自己婚後很快就懷孕生子，因為兒子是婆家第一個孫字輩，所以深受眾人疼愛。不過某天公公突然勸他們再生一個，還要他們過繼給小叔養，讓她聽了相當疑惑，不知道是不是小叔說了什麼。文章曝光後，網友全都看傻眼，「想要就自己生」、「如果是我，早就翻臉了」。

原PO在Dcard發文表示，小叔比他們早結婚，但婚後沒有生小孩，也對外說夫妻倆沒有生小孩的想法。而她則是婚後很快就懷孕，因為兒子是公婆家第一個小小孩，所以很受疼愛。

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不料公公某天卻突然說，「不然你們再生一個過給弟弟（小叔）養好了」，接著婆婆也跟著附和道，「弟弟只喜歡現在你這個兒子啦，其他都不要啦」，她聽了滿頭問號，所幸老公當下直接開口拒絕，話題才沒有繼續延伸下去。

▲公婆勸原PO再生一個給小叔。（示意圖／記者姜國輝攝）



但傻眼的是，隔了幾天老公的阿姨又提到這件事，還說「每個人的體質都不一樣呀，你看你要不要再生一個過給弟弟養」，讓她不禁懷疑，是不是小叔有和公婆說了什麼，長輩才會有這個反應，但也同時不解表示「現在社會很發達不是嗎？也有很多解決的辦法啊」、「請問我是嫁來你們家當生產工具的嗎？」

許多人看到後紛紛表示，「超沒禮貌欸，要是我會直接翻臉」、「叫他自己生，真的是別人的孩子死不完欸」、「搞不好小叔小嬸根本沒講過這種話，是你公婆自己在那邊說，不然他們就是隨口敷衍長輩的話」、「這必須翻臉，最好大鬧，看你反應不大，他們搞不好覺得有講有機會」、「我婆婆之前也跟我說過一樣的話，說大伯女朋友沒有要生的打算，叫我生一個過給他們」、「我無法接受，是我的話一定爆炸」。