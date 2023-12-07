凌虐餵毒害死3歲女童！更二審認狠男無殺人犯意　改判16年6月

▲陳威嘉涉虐待、餵毒女童致死案，更二審今宣判，依傷害兒童致死罪，判刑16年6月。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投縣男子陳威嘉2020年間涉嫌對彭姓女友的3歲女兒施暴並餵食安非他命、FM2，導致女童死亡，並將屍體埋藏在民宅樹下。陳曾於一審被依故意對兒童犯殺人罪判無期徒刑，後經上訴，更二審今（7）日宣判，改依傷害兒童致死罪，判刑16年6月，較更一審17年6月略輕，全案仍可上訴。

更二審判決指出，陳威嘉與彭女交往，而有與彭女的3歲女兒有獨處機會，陳於2020年2月14日起至同年6月7日止，陸續對女童施暴，陳持不詳物品毆打女童，導致女童頭部骨折、顱內出血及臉部擦挫傷，住院近2週才出院；陳又以竹筷、針及黑色膠帶做成尖狀物，戳刺女童大腿。

陳因認女童說謊，持木板毆打女童，導致女童手臂、腿部多處紅腫、瘀青，甚至明知女童眼部有傷，竟以土黃色交代纏繞女童頭部及眼睛數圈，或持鐵尺及鞋拔敲打女童手、腳及臀部，並要求女童以俗稱「趴拱橋」 之方式罰站。

陳在2020年5月底、6月初及6月7日下午，因女童吵鬧及尿床，心生不耐，竟餵食女童少量第三級毒品FM2，導致女童體內FM2濃度過高，抑制呼吸功能，最終因窒息而亡。陳發現女童死亡，為避免犯行曝光，將屍體搬運並掩埋在南投縣名間鄉一處民宅的樹下，同年9月3日才被警方查獲。

南投地院一審依對兒童故意犯殺人罪，將陳男判處無期徒刑；二審則依過失致死、遺棄屍體、對未成年施用毒品罪，改判15年5月。

檢方上訴最高院，最高院在審理後，僅將遺棄屍體罪嫌判陳男1年10個月駁回上訴定讞，其他部分，則還有調查必要，發回台中高分院更審。

更一審依成年人對於未滿18歲之人，施以凌虐因而致死罪，判刑17年6月。更二審時，陳否認殺人，但承認有凌虐及餵食FM2給女童，導致女童死亡等情，改認定成年人傷害未成年人致死罪，累犯，判刑16年6月，仍可上訴。