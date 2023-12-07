18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

▲杜柏緯(右)在臉書發文回憶弟弟。（圖／翻攝自Facebook／杜柏緯）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市民富街11月4日發生一起死亡車禍，一名18歲杜姓男騎士與左側來車黑色BMW相撞，杜男當場噴飛傷重不治。據悉，死亡的騎士為拳擊國手杜柏緯的么弟，而肇事駕駛是現任議員鄭成光。事發經過一個月多後，杜柏緯在臉書發文表示，這些日子以來每天就會掉眼淚，並表示真的太痛了，「總覺得天意弄人，今生緣份未盡，我們來生再續，哥哥永遠都想你，我愛你弟弟」。

▲新竹市民富街與延平路發生死亡車禍。（圖／讀者提供）

11月4日早上9時許，在民富街與延平路一處路口，由現任議員鄭成光駕駛的黑色BMW與右側路口直行的機車發生擦撞，由於撞擊力道過猛，杜姓騎士被噴到對角，BMW也失去控制，與對向白色轎車發生碰撞，過程間再波及停在路邊的銀色轎車，杜男當場傷重不治。

杜男為拳擊國手杜柏緯的胞弟，排行家中老么，除了大哥杜柏緯外，還有兩位姊姊。事發之後家屬悲痛萬分，為了想釐清事發過程，大姊還上網徵求目擊者及畫面。大姊說，弟弟從事空調工程，當天早上騎車準備去上班，沒想到因此發生憾事。她說，弟弟個性開朗，嘴甜會逗長輩開心，深得長輩緣，兄弟姊妹之間也會打鬧鬥嘴，感情很好。事發後肇事者曾透過關係表示想前往靈堂關心，但因家屬情緒悲痛、無法平復，因此婉拒。肇事的鄭姓議員透過友人向記者表示，自己感到很難過，對家屬很抱歉。

▲民眾拍下議員鄭成光在現場的畫面。（圖／讀者提供）

事發經過一個月多，杜柏緯在臉書發文哀悼最愛的弟弟，他表示心裡的傷疤永遠癒合不了，只能在精神不那麼緊繃的時候偷偷想他，有時候經常做著做著什麼事就會掉眼淚，甚至遊戲打著打著眼淚也會掉下來，連吃飯、過馬路、看新聞甚至練拳都會，想著跟弟弟過去一起出去玩、一起鬥嘴和在家裡和樂融融的各種回憶，也想著這麼好的天氣可惜他看不見了。

杜柏緯指朱，每天儘量給自己塞各種新聞，看八卦，看文章，出去走走，盡量不去想這些事情，也不願意和別人提起，只有真的扛不住的時候才會找熟識的人去傾訴。人的悲傷真的不能相通，只有同樣經歷的人才能理解我們心裡到底有多痛⋯那真的太痛了⋯「你說我們兄弟兩人，哥哥想成為你最驕傲的那個榜樣，想說有什麼事至少哥哥在前面可以為你遮風擋雨。但⋯我是否有做到一個好哥哥的樣子呢⋯總覺得天意弄人，今生緣份未盡，我們來生再續，哥哥永遠都想你，我愛你弟弟」。