　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

▲▼ 杜柏緯 。（圖／翻攝自Facebook／杜柏緯 ）

▲杜柏緯(右)在臉書發文回憶弟弟。（圖／翻攝自Facebook／杜柏緯）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市民富街11月4日發生一起死亡車禍，一名18歲杜姓男騎士與左側來車黑色BMW相撞，杜男當場噴飛傷重不治。據悉，死亡的騎士為拳擊國手杜柏緯的么弟，而肇事駕駛是現任議員鄭成光。事發經過一個月多後，杜柏緯在臉書發文表示，這些日子以來每天就會掉眼淚，並表示真的太痛了，「總覺得天意弄人，今生緣份未盡，我們來生再續，哥哥永遠都想你，我愛你弟弟」。

▲▼新竹市議員與拳擊國手胞弟對撞車禍　18歲騎士傷重不治。（圖／讀者提供）

▲新竹市民富街與延平路發生死亡車禍。（圖／讀者提供）

11月4日早上9時許，在民富街與延平路一處路口，由現任議員鄭成光駕駛的黑色BMW與右側路口直行的機車發生擦撞，由於撞擊力道過猛，杜姓騎士被噴到對角，BMW也失去控制，與對向白色轎車發生碰撞，過程間再波及停在路邊的銀色轎車，杜男當場傷重不治。

杜男為拳擊國手杜柏緯的胞弟，排行家中老么，除了大哥杜柏緯外，還有兩位姊姊。事發之後家屬悲痛萬分，為了想釐清事發過程，大姊還上網徵求目擊者及畫面。大姊說，弟弟從事空調工程，當天早上騎車準備去上班，沒想到因此發生憾事。她說，弟弟個性開朗，嘴甜會逗長輩開心，深得長輩緣，兄弟姊妹之間也會打鬧鬥嘴，感情很好。事發後肇事者曾透過關係表示想前往靈堂關心，但因家屬情緒悲痛、無法平復，因此婉拒。肇事的鄭姓議員透過友人向記者表示，自己感到很難過，對家屬很抱歉。

▲▼竹市議員駕BMW與機車相撞　18歲騎士不治！死者是拳擊國手胞弟。（圖／讀者提供）

▲民眾拍下議員鄭成光在現場的畫面。（圖／讀者提供）

事發經過一個月多，杜柏緯在臉書發文哀悼最愛的弟弟，他表示心裡的傷疤永遠癒合不了，只能在精神不那麼緊繃的時候偷偷想他，有時候經常做著做著什麼事就會掉眼淚，甚至遊戲打著打著眼淚也會掉下來，連吃飯、過馬路、看新聞甚至練拳都會，想著跟弟弟過去一起出去玩、一起鬥嘴和在家裡和樂融融的各種回憶，也想著這麼好的天氣可惜他看不見了。

杜柏緯指朱，每天儘量給自己塞各種新聞，看八卦，看文章，出去走走，盡量不去想這些事情，也不願意和別人提起，只有真的扛不住的時候才會找熟識的人去傾訴。人的悲傷真的不能相通，只有同樣經歷的人才能理解我們心裡到底有多痛⋯那真的太痛了⋯「你說我們兄弟兩人，哥哥想成為你最驕傲的那個榜樣，想說有什麼事至少哥哥在前面可以為你遮風擋雨。但⋯我是否有做到一個好哥哥的樣子呢⋯總覺得天意弄人，今生緣份未盡，我們來生再續，哥哥永遠都想你，我愛你弟弟」。

ET快訊
若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回
快訊／台灣大道嚴重車禍！　多人受傷
Apple婚紗照「單比手指」網嚇一跳！IG湧整排藍勾勾
6組LINE免費貼圖來了　聖誕用到跨年
保母拿打火機燒虐3歲童　全身42處燙傷
400豬仔被賣出國拘禁凌虐　台警救出3人
快訊／Apple宣布「懷孕又結婚」
不是被騙　高雄女提領300萬...一問原因哽咽
金曲歌王虧阿信「每次都走音」　力挺：哪裡有假唱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

當男友禮儀師職業病發作　每個步驟喊聲...女友傻眼

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

《黑澀會》Apple「1年前早就結婚」登記照曝光！瑤瑤見證：終於解脫

「HONDA Odyssey」發表復活回歸！單一油電折合新台幣101萬

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

ANGIE安吉打造復古kiss舞曲　全靠「想像」唱到尖叫

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回

接棒五月天、林俊傑！　動力火車公佈「重磅喜訊」

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

白雲摔倒！好友謝忻聽成進「長照」　真相曝：把我的眼淚還來

愛護土地當環境好主人　台東環保局呼籲勿讓雜草叢生

胖橘伸懶腰不慎跌落沙發　一臉懵找媽討拍：安慰偶

社會熱門新聞

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

快訊／民眾誤報直升機卡電塔　警消確認無異常

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

沒戴口罩遭規勸竟殺人　紙雕師二審逃死

女董抓包夫藏13性愛片　主角竟是閨蜜

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

康建4死血案李鴻淵二審再判死

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

更多熱門

相關新聞

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

新竹市新竹車站5日傍晚出現一幕誇張景象，當時一輛救護車鳴笛要通過路口，但大批行人仍搶先通過馬路，直到救護車不得不減速、長按喇叭，才有民眾停下。影片曝光後，讓大批網友忍不住直呼「真的是傻眼到爆！」

春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯：大家都這樣

春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯：大家都這樣

嘉市議會通過推動設立性專區　黃敏惠：民意為重

嘉市議會通過推動設立性專區　黃敏惠：民意為重

即／嘉市議會通過推動設置性專區　美女議員力讚

即／嘉市議會通過推動設置性專區　美女議員力讚

竹市首座公辦都更　「春福竹蓮」重磅登場

竹市首座公辦都更　「春福竹蓮」重磅登場

關鍵字：

杜柏緯新竹議員鄭成光

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面