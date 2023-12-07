新竹車站40行人「無視鳴笛」過馬路　救護車被迫減速暫停

記者柯沛辰／綜合報導

新竹市新竹車站5日傍晚出現一幕誇張景象，當時一輛救護車鳴笛要通過路口，但大批行人仍搶先通過馬路，直到救護車不得不減速、長按喇叭，才有民眾停下。影片曝光後，讓大批網友忍不住直呼「真的是傻眼到爆！」

原PO在臉書社團「新竹爆料公社」公開一段行車紀錄器，稱自己5日晚間約6點多行經新竹火車站前路口，不料卻目擊誇張一幕。從中可見，救護車從遠處就鳴笛要通過路口，但兩邊行人眼見綠燈亮起，不顧救護車逼近，仍執意小跑步通過。

當時有約40位民眾穿越馬路，還有一些人轉頭看向救護車，卻仍悠悠哉哉走在斑馬線上。救護車見狀及早長按喇叭，示意急需通過，但路人視若無睹，也無人避讓，直到救護車減速逼進至斑馬線，才有民眾停下腳步。

▲▼救護車搶時間救人，也鳴笛、長按喇叭示意，但一票行人視若無睹。（圖／新竹爆料公社）





在地網友看完紛紛留言「台灣人的水準這就看得到」、「這些行人是瞎了還是聾了」、「救護車上如果是他們家的人他們就會讓」、「正常人都會讓救護車先過吧」、「救護車是在救人，這些行人等個幾秒會死嗎」、「以後你們需要救護車時，最好整條街都是路人，阻礙救你的車」。

交通部表示，依照道路安全交通規則規定，當救護車執行緊急任務，響起警示燈號，即不受標誌、標線號誌管制，在路上有優先通行權，因此駕駛和行人應避讓，讓緊急車輛通過，否則若致人死傷，駕駛可處6千元以上9萬元以下罰鍰並吊銷駕照。

不過，針對行人未禮讓救援車輛，目前尚無相關法律規定。