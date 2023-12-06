春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯「大家都這樣」判刑2月

▲陸軍裝甲兵訓練指揮部紀姓下士，於春節備戰期間擅離營區用餐，遭判2月。（示意圖／記者林名揚翻攝）



記者吳佩蓁／新竹報導

陸軍裝甲兵訓練指揮部下的一名紀姓下士戰車駕駛士（現已退伍），在今年春節戰備期間，本應當值24小時的營安編組人員之話務士，卻趁隙與同袍開車偷溜到營區外的超商用餐2個多小時，被營區值星官發現後通報憲兵隊。新竹地院審理後，依犯陸海空軍刑法第35條第一項前段之擅離勤務所在地罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，紀姓下士原本應於112年2月2日0時接值擔任當日之值日官，他明知春節備戰期間值勤人員不得實施外散宿，竟還擅離職守，於當日晚間9時28分許開車載著袁姓同袍到營區外的便利商店用餐，直到晚間11時21分才回到營區，事後遭值日官發現通報憲兵隊，並移送新竹地檢署偵查後起訴。

法院審理時，紀男雖坦承犯行，但對於擅自離營不以為意，辯稱「大家都是這樣」、「因為大家也都沒有寫假單就出去，只是今天有人檢舉喝酒的事情」、「我覺得他們在針對我」毫無悔意，但念及當日幸未遇其他之突發狀況，其行為所生之損害非鉅，依犯陸海空軍刑法第三十五條第一項前段之擅離勤務所在地罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。