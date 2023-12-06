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2023一見雙雕藝術季　邀請三麗鷗大明星暢遊台南400

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為歡慶台南400生日快樂，同時12月3日是交通部觀光署超級任務組喔熊組長10歲生日，喔熊組長許下生日願望，邀請超高人氣、最可愛的三麗鷗大明星：Hello Kitty、酷企鵝及蛋黃哥，一同齊聚台南來慶生。三位大明星魅力橫跨三個世代，是許多人心中不敗的經典人物，2023年是酷企鵝30週年、蛋黃哥10週年外，在2024年 Hello Kitty 也迎接50週年！三位三麗鷗大明星來到白色雲嘉南鹽的故鄉，一同萌遍南台灣，他們也將在12月16日當天早上，在七股鹽山與大家一同為「2023一見雙雕藝術季」揭開序幕。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處許宗民處長、台鹽公司七股鹽場李俊宏場長、台南市觀光旅遊局林振祿參議、台南市議員謝舒凡、七股區公所李佳隆區長、台南市旅行商業同業蔡承鴻理事長、台南市馬沙溝觀光休閒協會陳啟宗理事長、台南市北門產業文化觀光發展協會洪有志理事長、台南市七股區龍山社區發展協會許世賢理事長、雲林縣金湖休閒農業發展協會蔡云姍專案經理親自出席，現場還有立法委員陳亭妃與郭國文、台南市議員方一峰、蔡秋蘭、陳昆和與蔡蘇秋金等服務處指派代表出席，以及七股周圍國中小校長共襄盛舉。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許宗民處長表示，今年是一見雙雕藝術季第12年舉辦，首次與三麗鷗合作，將三位大明星融入雲嘉南在地特色，於台南七股鹽山共同打造9座充滿想像、可愛、最高、最大的作品。同時在七股遊客中心與在地居民共同攜手合作，串聯蚵殼、竹蚵架、漂流木等，以在地所蒐集到的海洋廢棄物，創作4座蘊含永續環保巧思的海廢地景藝術，期盼透過一見雙雕藝術季的展出，展現雲嘉南管理處推動永續旅遊的觀光核心價值。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2023一見雙雕藝術季-三麗鷗大明星暢遊台南400」將於12月16日開展至2024年3月10日止為期3個月，12月16日當日10時舉辦開幕活動及雲嘉南觀光圈市集，在聖誕節假期12月23、24日17-20:30時，將有夜間限定「鹽山光雕秀」，並且視當日風況有機會欣賞「夜光風箏」，不用出國也能感受浪漫的白色耶誕節點燈。同時12月16日及12月23日、12月24日這3天，凡穿戴與三麗鷗Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥相關之衣服或配件來到七股鹽山，在活動現場與鹽雕合影並於個人臉書打卡上傳，即可獲得一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名推出的限定款紀念明信片1組，每日限量200份，當日上午11時開始發送。另外活動期間，遊客持活動摺頁截角即可向七股遊客中心成功鹽體驗館兌換鹽霜淇淋1支，數量有限送完為止。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，以及與台鹽公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」即將於12月16日開幕，雲嘉南管理處6日於台南七股遊客中心舉行活動宣傳記者會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年冬天邀請大家和三麗鷗大明星一起暢遊台南400，安排一趟又甜又鹹的白色雲嘉南雙雕之旅。更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

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