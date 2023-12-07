「環境教育探索館」今上線　挑戰任務送200萬綠點

▲環境教育探索館今上線，環境保護司長劉宗勇說明。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部為提供民眾優質環境教育資源及多元探索服務，建置「環境教育探索館」，今（7日）起正式上線。環境部指出，網站上匯集多年環境教育成果與資源，，並提供「主題、情境、地圖」等三大探索服務，從幼稚園到成年人都可根據需求獲得所要資源。另今起到17日還推出探索挑戰任務贈送綠點活動，總共有200萬綠點，民眾不要錯過。

環境部環境保護司長劉宗勇表示，環境教育探索館今天正式上路，網站內整合環境部推動重點工作及環境議題，並集結多年環境教育工作上成果，導入電子畫圖書館概念及分眾探索設計，提供三大探索服務，包括主題探索、情境探索、地圖探索。

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劉宗勇舉例說，在主題探索部分，民眾可透過環境主題，像是空品保護、大氣環境與監測、水與土壤環境、氣候變遷及環境教育等主題，搜尋相關資訊。在情境探索部分，則分成「自我學習、競技切磋、環境教學、參與活動」等4種，民眾可從中擷取想要的影音內容等資訊，且從兒童到社會人士都適用。

為了鼓勵民眾使用網站，劉宗勇表示，從今天起到17日，推出探索挑戰任務贈送綠點活動，總計有200萬綠點。民眾進入網站的探索任務後，可以選擇要挑戰的分類，每組五個題目中答對三題，就可獲得該組綠點1200點，所有答案都在探索館中，希望透過活動鼓勵民眾在平台內探索答案，達到寓教於樂目的。