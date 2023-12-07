冬季睡覺「心」驚驚！金鐘主持人曾國城揭密冬季最強保暖秘密

【企劃特輯】

近日，一位「石墨烯先生」紛紛出現在螢幕上，吸引七千多名網友熱情參與猜測，究竟他是誰？答案揭曉正是55歲金鐘主持人「曾國城」成為PP石墨烯品牌的代言人，由於他長期擔任主持工作，需長時間站著錄影，常感到腳又痠又麻，同時工作滿檔時，經常凌晨3點入睡，早上8、9點就起床，隔天錄影又要錄一整天，長時間睡眠不足導致身體水腫循環不好，自從蓋了「PP石墨烯蠶絲超導被」不再手麻腳麻一切都改善，只要蓋過就回不去了，真的是「一兼二顧」——顧循環又顧健康！



日本研究：身體處於低溫引發血壓上升，容易在睡夢中或剛起床猝死

每到冬天都會有許多猝死的案例，天氣驟變是心血管疾病好發時期，日本研究指出，身體如果一直處於寒冷環境中，會刺激交感神經系統，使體內兒苯酚胺分泌增多，導致血液濃稠度提高，增加血管阻塞的機會；另外低溫還會加劇血管收縮引發血壓上升，心率加快，心臟負荷大增，耗氧量增多，一旦心臟負荷不住，就容易在睡夢中或剛起床時猝死。除了低溫會導致猝死，溫差過大也要人命，且落差愈大死亡率愈高，根據美國研究發現，溫差大於5度就會提高猝死風險，甚至當房間溫度每下降1°C，猝死的機率便提高5.6％。

醫建：在冬季寢具保暖很重要，選對一條棉被人生無煩惱！

很多人在冬天睡不好，主要是因為手腳冰冷的問題，除了平時就要維持良好的生活習慣以外，夜間保暖也變得更加重要，為了應對冬季心血管風險，除了睡前可以透過泡腳、穿襪子促進循環外，想要維持一整晚溫暖好眠，百大名醫郭威廷醫師所說：「在冬季寢具保暖很重要，選對一條棉被人生無煩惱！」。近年討論度相當高的「石墨烯」，是當今世界上導電導熱最快速的材質，也是最薄最輕的科技產品，能產生高效的遠紅外線，將熱度傳送到全身，目前已廣泛被運用在寢具上。

「PP石墨烯蠶絲超導被」不只蓋溫暖 還要蓋健康

石墨烯蠶絲超導被採用20%的蠶絲和80%的醫療級石墨烯，可說是材料界的雙天王級結合，秋冬是心血管疾病好發時期，尤其是早晨，為了防止中風或心肌梗塞等危險情況發生，挑選一條能促進身體循環及保暖的棉被成為保護心臟和血管健康的關鍵工具。PP石墨烯蠶絲超導被利用蠶絲柔軟、吸濕、保暖的特性，再加上石墨烯的高傳熱性迅速傳送熱度到全身所有器官及末梢血管，兩者結合產生更高效遠紅外線，能穿透皮下12公分末梢微血管，就能顯著提高微循環血流量，促進血管暢通。

纖維皇后蠶絲 提供肌膚極致寵愛 一覺到天亮

這次升級添加纖維皇后「科技蠶絲膜」，利用蠶絲多孔組織特性能阻隔冷空氣，讓體溫上升，溫度會保留在蠶絲組織空隙中，有效形成人體保暖層，形成360度溫熱循環效應，達到人體最舒適的溫度。除了保暖效果，石墨烯蠶絲超導被還具有良好的親膚性和保濕性。蠶絲能夠滋養細嫩肌膚，對於女性和嬰兒的肌膚呵護尤為重要。同時具有防霉、抗菌、抗過敏的特性，對於老人家的風濕症、關節炎和皮膚病有著良好的幫助，還可以提升睡眠品質，一覺睡到天亮。

金鐘天王曾國城 指定愛用「 石墨烯蠶絲超導被 」 蓋溫暖 蓋健康 哪裡買？

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