震驚！金鐘主持人曾國城工作滿檔回家竟然不是找老婆？而是抱「小三」取暖

【企劃特輯】

55歲金鐘主持人曾國城工作滿檔，經常凌晨3點入睡，早上8、9點就起床，隔天錄影又要錄一整天，所以非常注重自己的睡眠及健康，深怕延誤到工作進度，耽誤到其他工作人員的時間，尤其現在冬天到了，夜晚溫差大，很容易感冒，除了平時的保暖跟保養，最重要的就是「睡眠」！除了睡得著還要睡得好，更要睡得健康，所以白天趁錄影空檔躲在車上快速補眠，而晚上回家最期待的就是躺在床上，抱著「小三」好好休息！

而近期公布了他的最新身份「石墨烯先生」，也請大家認明「石墨烯先生」認證的好東西，品質有保障，效果真正好！更是在自己的粉絲頁分享最近的任務是要把「健康、快樂 」帶給大家，另外推薦給大家最新的「 PP石墨烯蠶絲超導被 」，嚴選高級蠶絲製成，蓋起來舒服又親膚，只要蓋在身上，石墨烯釋放的遠紅外線，在30秒內快速蓄熱升溫，可以促進全身循環，疏通塞車的路段，讓循環變得像高速公路一樣順暢，現在就連車上也準備了「石墨烯蠶絲超導被 」，隨時補眠就拿起來蓋。

曾國城透露「居家養身的保養品」只要蓋過都能深刻感受

受到品牌商相中，曾國城日前正式擔任PP石墨烯品牌年度代言人。曾國城透露為什麼會這麼推薦「PP石墨烯蠶絲超導被」，因為平日工作滿檔，光是錄影就花掉一整天的時間，不僅睡眠時間被分散，更因為長時間睡眠不足，加上每天長時間站著錄影，常常覺得全身酸痛，自從蓋了「PP石墨烯蠶絲超導被」之後，感覺改善很多，就連秋冬手腳冰冷的問題也解決了，像是最近天氣變冷晚上睡起來真的很舒服，只要蓋過都能深刻感受。「PP石墨烯蠶絲超導被」不只是棉被更是居家養身的保養品，利用睡覺的時候蓋起來，不只蓋溫暖也是蓋健康。





醫提醒：溫差大心血管風險高 睡覺時提高循環保命

百大良醫郭威廷醫師表示：冬天的腳步已經到來，日夜溫差大，人體血管容易收縮、血壓易升高、血液濃稠度較高，增加血管阻塞的機會，心臟負荷較高；所以秋冬夜間保暖是很重要，不能光是只有蓄熱保暖，最重要是要促進我們身體的循環，在睡眠中的8個小時，血流量、血流速、血氧量要能夠提高，這樣的話不但能夠預防小的毛病像感冒或是過敏，到大的疾病像是中風、心肌梗塞等，這個能預防及幫助！





「PP石墨烯蠶絲超導被」親膚恆溫舒適

為了讓民眾有更好的睡眠品質，耗時3年開發出「PP石墨烯蠶絲超導被」，運用立體多軸編織技術成功開發蠶絲纖維結合石墨烯，將面料的優點一次到位！提供良好的導熱性能快速蓄熱升溫，而當體溫過高時又能導出散熱維持乾爽恆溫，因此也被冠上智能纖維稱號！為肌膚帶來柔軟感受，完美貼合身體弧度，親膚又舒適，不會有厚重感，提供人體最舒適的溫度！

「PP石墨烯蠶絲超導被」不只蓋溫暖 還要蓋健康

透過科技蠶絲膜將HSG+石墨烯傳到至全身，提升石墨烯遠紅外線效能20倍，穿透皮下12公分直達末梢微血管，就能顯著提高微循環血流量，促進血管暢通，開始「睡眠修復」達到每晚進廠保養效果，進入深度睡眠，有助大腦休息、修復，並提高睡眠品質。睡眠品質提升自然對於體重維持、改善心情、增進大腦健康並預防失智、減少生病頻率，還能降低心臟病、第二型糖尿病等疾病風險。





金鐘天王曾國城 指定愛用「 石墨烯蠶絲超導被 」 蓋溫暖 蓋健康 哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb01.com/pCB

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●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

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