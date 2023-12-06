國泰世華攜手刑事局！邀集政府、企業宣示反詐倡議行動

▲國泰世華攜手刑事局邀集政府、企業宣示反詐倡議行動，現場貴賓一同合影。（圖／國泰世華商業銀行提供，下同）

財經中心／綜合報導

近年詐騙集團猖獗且手法不斷推陳出新，為助民眾在受騙前就能洞悉詐騙集團的意圖，國泰世華銀行與內政部警政署刑事局今(6)日攜手行政院、金管會、高檢署、國家通訊傳播委員會、數位產業署，以及兆豐銀行、中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行、玉山銀行、永豐銀行等金融業者與眾多來自不同領域的企業，共同宣示「#說出來 阻止更多人受騙」反詐倡議，鼓勵民眾利用各種途徑說出自身曾看過、聽過甚至經歷過的詐騙手法，以自身故事作為大家的警示，阻止更多人受騙。

活動現場由行政院副院長鄭文燦、內政部部長林右昌、金管會副主委蕭翠玲及國泰世華銀行董事長郭明鑑致詞，號召逾20位來自主管機關、銀行業、資訊科技業、零售業、電商及網路服務業代表，一同響應本次反詐行動。國泰世華與刑事局也將自12月7日起，連四天於華山文化創意園區中7A、中7B館舉辦「#說出來 阻止更多人受騙」反詐騙體驗展，透過展覽揭露新型態的詐騙手法，提升民眾「識詐」的能力，進一步守護自身財產安全。

▲行政院副院長鄭文燦致詞時表示，盼能持續透過政府、企業與全民共同響應防詐，一起建立讓台灣人可以互相信賴的社會。

根據全球反詐騙組織的調查，2022年8月至2023年8月，全球受詐騙金額高達1.02兆美金。而據刑事局統計，2023年1至9月的詐騙財損更已累積至60.8億元，報案件數超過4.4萬件，形同每9分鐘就有一件被詐騙案件，因此如何防範詐騙已成為全民關注的社會議題。金管會日前公布，今年前三季金融機構透過臨櫃關懷，成功攔阻詐騙的金額近55億元，較去年同期增加90%，顯見阻止詐騙犯罪行為，已成為國內全體銀行行員的重要任務，建立防詐意識更已成為民眾生活中的必修課題。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示：「金融業前線同仁進行臨櫃關懷阻詐時，發現許多民眾對詐騙手法缺乏防範意識，因此容易掉進詐騙集團的陷阱，據分析，詐騙集團的手段通常分為『拉入』、『洗腦』、『完詐』三階段，因此民眾若能發揮防詐意識，便能避免被對方的話術『拉入』及『洗腦』，進而大幅降低交付錢財、被『完詐』的風險。國泰世華深知金融機構肩負安定社會的重要使命，除了於第一線協助客戶攔阻詐騙，並透過各種管道向客戶宣導詐騙手法外，現在亦與各行各業串聯，鼓勵大家鼓起勇氣，說出自己遭遇過的詐騙手法與受害的慘痛經驗，再透過眾人的傳散之力，建立起識詐、阻詐的防護網，讓這些五花八門的詐騙手法無所遁形，詐騙集團也將更難以騙取民眾的資產。」

▲國泰世華銀行董事長郭明鑑致詞時表示，鼓勵大家鼓起勇氣，說出自己遭遇過的詐騙手法，一同建立起識詐、阻詐的防護網。

為提升「#說出來 阻止更多人受騙」的倡議力道，活動主辦方國泰世華與刑事局邀請各領域的夥伴共襄盛舉，政府機關代表包括行政院副院長鄭文燦、行政院打詐辦公室主任李憲明、內政部部長林右昌、金管會副主委蕭翠玲、台灣高等檢署檢察長張斗輝、內政部警政署署長黃明昭、內政部警政署刑事局局長周幼偉、銀行局副局長童政彰、數位發展部數位產業署組長林青嶔、國家通訊傳播委員會陳崇樹委員等長官；兆豐銀行、中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行、玉山銀行、永豐銀行等金融業者，以及包含財訊、趨勢科技、Gogolook、LINE、Klook、蝦皮購物、博客來等產業夥伴。集結逾20個單位共同揭示「#說出來 阻止更多人受騙」反詐標語，促成政府與民間單位少見的大規模反詐倡議行動，其中多個響應夥伴亦將於12月6日起，在社群臉書粉專上進行反詐貼文串聯，透過線上線下雙路並進，擴大倡議力道。

展區入口處藉由投影與假鈔堆疊，營造因遭詐騙財損的衝擊感及反詐行動的急迫性，並針對常見的科技詐騙、電話詐騙、投資與購物詐騙分別設置主題展區。民眾可經由影片認識詐騙集團的科技變臉手法、透過平板裝置以第三人角度聆聽電話詐騙的過程、於問答互動區測驗自身對於網路及投資詐騙的破解能力。國泰世華也於現場設置「反詐倡議拍貼機」，讓觀展民眾留下影像並上傳至自己的社群平台，邀請更多人加入反詐的行列。

國泰世華銀行「#說出來阻止更多人受騙」反詐倡議運動官網：https://reurl.cc/RyVn9r