全台首例！高雄警遭美工刀男砍傷　同仁使用CAT-7戰術止血帶救命

▲現場謝姓員警立即替受傷同仁使用CAT-7戰術止血帶成功止血。（圖／翻攝羅光廷臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名趙姓員警日前獲報前往民宅處理糾紛時，遭情緒失控的何姓男子持美工刀攻擊，導致趙員右手部、臉部、嘴唇等多處撕裂傷，鮮血當場噴湧而出，幸到場支援的另名謝姓員警立刻使用隨身攜帶的CAT-7戰術止血帶，成功控制出血，因急救措施得宜，趙員送醫後無生命危險。「警察自救互救急救訓練計畫」計畫主持人羅光廷昨(5日)也在臉書PO文分享，表示這是「全台第一位員警使用止血帶拯救同仁」案例！

羅光廷臉書全文：

20231205-全台第一位員警使用止血帶拯救同仁

(此篇設定公開且無涉及隱私，歡迎大力分享)

昨日，某縣市有名員警遭到利刃攻擊後當場濺血，大而深且持續湧出血液的傷口，已經符合「致命性大出血」的定義，受傷同仁第一時間先離開熱區，隨後到場支援的一位謝姓員警，在遠離嫌犯確認現場安全的情況下，立刻使用隨身攜帶的CAT-7戰術止血帶，幫這名同仁進行止血，也成功地控制大出血，約5分鐘後護車抵達後，警消確認止血帶使用正確，員警就與警消一同將衣服剪開檢傷，並進行彈繃包紮送醫，所幸這名員警因急救得宜，並無生命危險。

(照片為到院後醫護人員暫時鬆開止血帶後，傷口又繼續滲血，後來重新將止血帶打上並加壓止血。)

其實新聞沒有寫到任何員警急救的事情，因為我們看到新聞照片中有條止血帶，就在討論到底是員警打的，還是119或醫院打的止血帶？故透過該縣市的友人幫忙詢問，很快就得知是員警打上的止血帶，並和當事人通電話聊了一下，得知現場資訊。(由於當事人想要低調，就大慨寫重點即可。)

該名員警表示大慨4~5年前就有意識到止血帶的重要，並自己花費一千多元自購止血帶，自行學習相關使用方式，真實使用時的心境則是：「看到同事和民眾受傷流血滿地是不一樣的，會比較有情緒，很著急。」止血的部分就是實際就轉到出血停止為止，同事到院後也覺得手麻到沒辦法動。(這是正常的，止血帶2小時內都安全使用，2小時後神經可能會受損，4~6小時肌肉可能會受損。)

後續長官看到案例，也有意識到這件事情的重要，當事員警也說推廣止血帶是一件很好的事情，但是要和大家說明「防偽」的重要，避免買到假的CAT，要認知到塑料強度是不同的，真的要用時用到假的就不好了！我們也有討論到美國警察中槍後，同事用假的止血帶斷掉的案例，一條止血帶一千多元，但是一條命價值多少錢？我想是無價的吧！

台灣員警被利刃攻擊已經屢見不鮮了，連我自己的警察好友，都曾經被人持刀砍傷過，差點就一命嗚呼了，而員警受傷後現場該怎麼辦？我想這塊在目前台灣警界的教育訓練中，是非常缺乏的，也是我們正努力補上的最後一塊拼圖，我們有認識7名員警實際使用過止血帶，但是都是救民眾或是嫌犯，這第8個我們知道的案例，應該是全台灣第一例拯救自己同仁的案例。

在美國、新加坡、澳洲這些先進國家，執法人員攜帶止血帶已經是日常了，因為研究告訴我們，「在肢體大量失血休克前，打上止血帶，只有約10%死亡機率，當休克後再打上止血帶，約有90%的死亡機率。」更有大量的實際案例說明止血帶對於執法人員的重要，美國警察甚至說：「止血帶和槍一樣重要。」

2004年，CAT止血帶被美國陸軍外科醫學研究所認證，成為美軍士兵公發的裝備。

2006年，美國紐約州有名員警大腿中槍，不幸大量失血死亡，同年，有位美國醫師呼籲警察應該要學習急救，並配置止血帶.急救包等裝備。

2008年，美國堪薩斯州有名員警中槍大量失血，止血帶成功拯救這名員警一命。

2014年，美國洛杉磯警察局，普及了員警創傷急救訓練，並配發8,000個創傷急救包。

2022年，我們發起了「警察自救互救急救訓練計畫」，已經訓練完2,000名員警，並持續慢慢影響警界許多未來相關訓練政策。

對我們而言最重要的是「永續發展」，所以必須深入警界體制，融入日常訓練，像是北市文山一/二/捷運隊今年已經在組合警力中納入止血帶訓練，新北已經要用「市警局」的角度全面發展止血帶訓練，明年會有115梯次的止血帶訓練放在組合警力中，年資3年以上的員警全部會接受到訓練。

明年我們的計畫，可以累積訓練約7,000名員警，「深入體制，融入日常，改變文化」，我們堅信唯有這樣，才有辦法真正的普及到每一位外勤員警，帶來更全面的安全保障。

從現在到未來，不論是國安會.國防部.警政署的國家層級，還是地方警局或是區域分局，都還有很多不同的各項計劃，要給第一線同仁帶來更安全的執勤保障，或許我們晚了先進國家10年以上，但是遲到總比不到好。

我們不希望看到有任何員警受傷，但當員警真的不幸受傷時，我們非常希望現場的自己或是同仁，能做點什麼避免傷勢惡化甚至死亡，我想自救互救訓練和止血帶就好像保險一樣，我們不希望有任何機會可以出險，但是出事時又不能沒有保險。

當然不只裝備重要，觀念和訓練永遠排更前面，從「點.線.面」全面完善體制，制度.文化.訓練.裝備的全面進步，是我們要繼續努力的目標！