1周賣3000包毒咖啡！毒藏車上大賺百萬黑錢　派小蜜蜂送貨躲查緝

▲▼台中警方破獲行動毒窟3人組，1周可賣3000包毒咖啡包獲利百萬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市以29歲劉姓主嫌為首的販毒集團，平日將毒品放在路邊的汽車裡四處移動，有人訂單，劉嫌便將毒品放在另個地點的機車置物廂，再指示2名小蜜蜂取貨、送貨，台中市刑大日前查出，這個集團生意超好，一周內可以賣出3000包毒咖啡包，以1包平均350元計算，可獲利上百萬，此次及時搜出還沒賣出的2400多包，訊問後將3人依法送辦，其中2人遭羈押。

台中市刑大偵七隊從被逮的藥腳往上溯源，發現是劉嫌透過Wechat兜售毒品咖啡包、愷他命，一接獲訂單，就指示

23歲陳男、24歲許男兩名小蜜蜂，去指定地點取貨、送貨，避免和小蜜蜂碰面，以免受到波及。

警方蒐證數月，日前見時機成熟，分批同步搜索，就在陳嫌開車送貨之際，上前攔查，不料，陳嫌追捕，衝撞警方後逃逸，數公里外棄車狂奔，員警在後追捕百公尺順利壓制帶回，在陳嫌身上查獲準備販售的數十包毒品咖啡包。

另一組員警則在劉嫌住家，搜出現金158萬，2400多包（重約14公斤）毒品咖啡包、愷他命490公克、大麻數公克，全案訊後移請台中地檢署偵辦，劉嫌、陳嫌聲押獲准。