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統神噴Toyz販毒狗！電競大賞「眾人1反應」鄉民看傻：台灣人很寬容

記者曾筠淇／綜合報導

星光電競大賞的「娛樂效果獎」由Toyz擔任頒獎人，當時統神看到後便衝上台大喊「販毒狗！」場面一度失控。事後就有網友不解表示，全場只有統神一個人覺得主辦方找「販毒仔」頒獎有問題嗎？話題引發討論，其他網友也紛紛直呼，「台灣的縮影啊，可悲」、「嘻嘻哈哈才是現實」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「全場只有統神一人覺得販毒頒獎有問題」為標題發文，提到他看完活動影片後，發現只有統神（及003）覺得這種活動找「販毒仔」頒獎有問題？且場下還在嬉鬧，覺得統神反應太大，這是不是台灣現況縮影？對犯罪無感？

貼文底下，不少網友也留言直呼，「全場唯一有良心的，真的不簡單」、「真男人，對他改觀了」、「這就是眾人皆醉我獨醒的痛苦」、「真的改觀，其他人到底怎麼了」、「社會風氣真的可悲」、「還一群在笑咧」、「台灣人很寬容的」、「台灣真丟臉」、「只有統神反應正常」、「我覺得超級不妥，根本負面教材」、「這次推統神」。

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不過也有部分網友認為，「這很台灣，大驚小怪」、「柯震東吸毒，金馬獎都能頒獎是在哭喔」、「統神是在告訴大家他犯錯後別給復出機會嗎？如果是OK的，他接下來人生盡量別犯錯」。

▲場面一度失控。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

▲場面一度失控。（圖／翻攝自YouTube／CTESA，下同）

回顧整起事件，這次「娛樂效果獎」由Toyz擔任神祕嘉賓、頒獎人。當時統神雖面帶笑容的和其他人說話，不過在Toyz準備揭曉得獎者是誰的時候，統神便面無表情的跑上台。

Toyz見狀先請統神下台，但當他說到「得獎者是國動的弟弟，亞洲統神」時，統神便上台大喊，「叫販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」並嗆Toyz「販毒就乖乖接受審判好嗎？你來這邊幹嘛？丟人丟死人吧你！不要臉啦你！販毒狗。」而003也問，「這是個整人的獎項嗎？」現場一度失控，但現場其他來賓多未出聲。

後來統神雖笑稱這只是「效果」，但一家人還是離開會場。事後《ETtoday遊戲雲》詢問003是否知道「Toyz要擔任頒獎人？」她回應「事前完全不知情」。

▲▼ 統神上台開罵 。（圖／翻攝自CTESA）

針對Toyz擔任頒獎人一事，中華電子競技運動協會緊急發布聲明，表示入圍者、得獎者的個人經歷未列入本會資格審查範圍中，「經此事件，本會亦將審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件」。協會也強調，電競大賞活動未接受政府補助，經費全數由蕭理事長單獨贊助。

指導單位體育署今（5日）早也發布聲明表示，「2023星光電競大賞頒獎典禮」為CTESA自主規劃籌辦，體育署並未同意擔任指導單位、提供補助及活動規劃。針對頒獎人，體育署立場即「運動競技不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心不容質疑」，並會加強輔導CTESA。

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