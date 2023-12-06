好市多1款爆紅淋醬！「山丘藍莓淋醬」會員大讚必買

消費中心／綜合報導

你試過『藍莓淋醬』了嗎？Costco的粉絲團裡最近就掀起了一陣狂熱，原來是有眼尖的網友發現冷壓果汁知名品牌『純在』推出新品『藍莓淋醬』，獨家使用了台灣今年培育成功的「山丘藍台灣藍莓」作為主角。這款淋醬一亮相立即引發網友們的好奇心，大家紛紛分享試吃心得，有些人一嚐就愛上，立馬成為超忠實粉絲；還有些人玩味十足，討論各種創意的搭配方式，成為最新的網路話題。

會員們紛紛分享自己的美食心得，如網友Ｃ小姐分享了自己在早餐時搭配奶油小餐包和豆奶的美味經驗，讓人感到滿足。網友鄭小姐則大呼藍莓淋醬＋氣泡水製成的漸層藍莓汽泡飲簡直可以原地開店。

網友Ｗ小姐興奮地分享了自家常吃的藍莓貝果搭配上這款淋醬的絕妙滋味，「這個新品真的很厲害，裡面的藍莓果粒跟波霸一樣大顆，而且咬下去超級Juicy, 要記得去冷藏區找找」。其他會員則表示意外發現的『藍莓淋醬』散發著濃濃的藍莓香氣，口感滑順清爽，完全沒有化學味，最適合搭配烤過的麵包。其他會員則為這款『藍莓淋醬』找到更多可能性，每次要吃就拆一顆超方便，像是搭配鮮奶、製作藍莓貝果、或者創意藍莓起司乳酪蛋糕，讓人看得垂涎欲滴，真的什麼都能搭。

這款『藍莓淋醬』秉持著純在「我們只做自己與家人樂於分享的食物！」的品牌精神，更選用了台灣阿里山下的山丘藍藍莓，經HPP超高壓保鮮技術保存了藍莓的天然花青素。網友們無窮的想像力，也讓『藍莓淋醬』成為Costco的新寵。無論是搭配早餐、下午茶，還是創意料理，一同品味純在帶來的食物樂趣。