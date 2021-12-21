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影／台61線聯結車自撞護欄車頭掉落　疑天雨濕滑釀禍駕駛僅擦傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子21日下午駕駛聯結車北上，行經台61線桃園大園區路段時，突然失控自撞護欄，因撞擊力道強勁，整座車頭倒頭栽翻倒路上，車身則佔用2線車道，大園警方據報後，先暫時封鎖北上行車，找來大型吊車將車頭拖走，呂姓男子經酒測後酒測值為零，所幸僅頭部有擦傷已送醫治療，至於肇事原因疑似天雨路滑肇禍，這起車禍也造成後方車陣迴堵數公里。

▲桃園市呂姓男子21日下午駕駛聯結車，行經台61線北上42公里處時，疑似天雨路滑失控自撞護欄後，車頭倒頭栽橫躺佔用2線道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男子21日下午駕駛聯結車，行經台61線北上42公里處時，疑似天雨路滑失控自撞護欄後，車頭倒頭栽橫躺佔用2線道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線北上42公里處時今天下午發生聯結車翻覆意外，警方冒雨趕往處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線北上42公里處時今天下午發生聯結車翻覆意外，警方冒雨趕往處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局調查，這起意外發生在下午2時20分，53歲的呂姓男子駕駛聯結車行經台61線高架北上42.4公里處時，突然失控撞上內側護欄，整座車頭瞬間翻覆傾倒甚至扭曲變形，意外發生後，台61線北上整個交通為之中斷，警方立即趕往處理。

▲台61線北上42公里處時今天下午發生聯結車翻覆意外，肇事聯結車車頭整個扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線北上42公里處時今天下午發生聯結車翻覆意外，肇事聯結車車頭整個扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局交通分隊分隊長謝坤璋指出，受傷的呂姓男子頭部有擦挫傷，所幸意識清醒，經酒測後並無酒精反應，警方立即請消防局人員送醫治療；初步判斷可能是天雨路滑，再加上聯結車車速頗快，可能因此失控自撞護欄導致車頭翻覆，至於真正肇事原因，仍有待後續調查釐清。

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