陸小五男童回家路上跌倒重摔！手中鑰匙「插進眼眶5cm」

▲小傑走路的過程中跌倒，結果鑰匙插進眼眶，深入5公分。（圖／翻攝《青島半島》）



記者柯振中／綜合報導

山東青島10歲的男童小傑（化名）先前回家時不慎跌倒，沒想到鑰匙因此直接插入他的眼眶，痛得他放聲大哭。所幸經過送醫搶救、嚴密手術後，成功保住了一命，且視力沒有受到影響，讓媽媽鬆了一口氣。

綜合陸媒報導，小傑今年小學5年級，個性十分活潑好動，11月16日下午放學回家時不慎絆倒，臉直接重摔在地，手則被壓在臉下面，且當時他正好拿著鑰匙，因為受到巨大衝擊力的影響，鑰匙也直接插進了眉骨中間，嚇得他放聲大哭，血也從受傷處不斷流出。

小傑的父母得知消息，立即把孩子送到醫院去，而山東大學齊魯（青島）醫院急診室也開了優先通道，緊急替小傑外部消毒、並且照了電腦斷層。

▲小傑回家途中跌倒，結果鑰匙插入眼眶。（圖／翻攝《青島半島》）



而經過一番檢查，小傑頭上的鑰匙，一共插入骨頭內5公分左右，所幸沒有顱內出血的風險。而經過多方醫師會診，當天晚上也動了全身麻醉手術。

動手術的過程十分順利，雖然鑰匙刺穿骨頭，但並沒有傷及硬腦膜、腦組織，鑰匙也被順利取出，經由眼科醫師檢查，小傑的視力並沒有受影響。

目前小傑經過抗感染治療，身體指標恢復正常，順利出院返家，頭上的傷疤也已經癒合，只要等到頭髮長回來，外表就幾乎看不見疤痕，並不會影響美觀。

▼所幸經過治療，小傑已經順利出院。（圖／翻攝《青島半島》）



山東大學齊魯（青島）醫院神經外科副主任醫師姜彬表示，每年都會接到超過100例腦外傷患者，小傑的情況是不幸中的萬幸，若真的碰到這種情況，千萬不能隨意將物體拔出，需要由專業醫師來指導下一步治療。

姜彬也說，日常生活當中，盡量不要讓孩子拿著銳利物品，更不能追逐打鬧，若是眼球意外損傷，或是眼眶內有異物，也千萬不要擠壓，避免加重損傷，若有受傷的情況，可以立刻進行輕包紮，例如使用紙杯蓋住眼睛，再盡速送到有急救能力的醫院處理。