　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜市買90元「滿杯草莓」！側看變「懸浮杯」　網笑：是擺盤技巧

網友買來的90元「滿杯草莓」側看其實是中空的「懸浮杯」。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

▲網友買來的90元「滿杯草莓」側看其實是中空的「懸浮杯」。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

圖文／CTWANT

逛夜市也被當盤子！有網友在昨（5）日晚間，到新竹市慈雲路夜市買了90元的「杯裝草莓」，從上面看像是滿滿一杯，甚至有種堆到要滿出來的感覺，沒想到一轉至側面，「滿杯」根本就是「中空」，讓他氣得發文抱怨。貼文曝光後引起熱議，網友打趣道「原來是漂浮草莓」、「高手在民間」。

新竹市慈雲路夜市固定於每周二、五營業，鄰近新竹科學園區，旁邊有大型停車場及免費洗手間可以使用，被稱為是「竹科人的最愛」。有一名網友在昨日晚上7時許，來夜市某個賣糖葫蘆的攤販，花費90元買了1杯草莓，從上往下看草莓是裝到「滿杯」，但沒想到看了側面一眼才發現，草莓根本沒有裝滿，甚至是「中空」的樣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，即使它沒有裝滿，90元可能還是會買，「但是這樣擺放就是要讓消費者以為它份量很多很便宜，這種心態很不可取。」

貼文曝光後，引發網友熱議，許多網友驚嘆於老闆的「懸浮技術」，紛紛留言道「竹北一樣的賣80！買的是技術擺盤啊！」、「到底怎麼懸空好厲害」、「能放成這樣也蠻厲害的」、「原來是飄浮草莓」、「花90塊看表演懸浮魔術，滿不錯的啊」；但也有不少人批評這樣的「騙術」，直言「這種的買過1次就沒有第2次了」、「草莓貴，給的份量少我ok，但是這樣掏空擺我不行...」。

也有網友出面平反現在草莓價格並不便宜，表示「目前草莓剛出來價格還很高，產地1斤500元」、「還是算便宜，現在大湖草莓1台斤450至500元」。而原PO坦言「貴沒有關係啊，騙人就是她不對了」，自己是想提醒其他人在購買前要注意看清。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

延伸閱讀
發票中不了？神人「3圖表」算期望值　驚曝2組合最易中獎
凌晨零下6.6度　玉山絕美「霧淞」現蹤
等了5年！苗栗苑裡市場重建　預計2025年完工

ET快訊
經營38年！　台中知名地標熄燈
為何外國人赴陸旅遊「斷崖式下跌」？業者嘆難度高：兵馬俑變碑林
重新算多3票！　當選無效之訴逆轉勝
被罵「垃圾」、「牙醫之恥」　史書華提告全敗
開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市
又開輔助駕駛！　休旅車國1撞爛畫面曝光
台南透天賣不掉　狂貼12個「售」！加碼降價了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

半年開2次頭彩！嘉義彩券行放鞭炮狂賀　曝「客人都跑這套行程」

藍營影片揭精障個資反批衛福部　薛瑞元：錯了就錯了、不要扯政治

翻到「男友大額發票」反被分手　網一查爆恐怖內幕：男的慘了

網美拍照「手機反拿」有原因！　攝影師揭5祕密：成就好身材的手法

癌症治療新希望！CAR-T療法受矚目　納健保逾百人受惠

夜市買90元「滿杯草莓」！側看變「懸浮杯」　網笑：是擺盤技巧

Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

鋼琴家吉爾特伯格攜手指揮吳曜宇 開獻藝拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲

衛福部處長外遇車震遭譏「桃花部」　薛瑞元：未影響公務不會調查

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰…真相超狗血

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

半年開2次頭彩！嘉義彩券行放鞭炮狂賀　曝「客人都跑這套行程」

藍營影片揭精障個資反批衛福部　薛瑞元：錯了就錯了、不要扯政治

翻到「男友大額發票」反被分手　網一查爆恐怖內幕：男的慘了

網美拍照「手機反拿」有原因！　攝影師揭5祕密：成就好身材的手法

癌症治療新希望！CAR-T療法受矚目　納健保逾百人受惠

夜市買90元「滿杯草莓」！側看變「懸浮杯」　網笑：是擺盤技巧

Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

鋼琴家吉爾特伯格攜手指揮吳曜宇 開獻藝拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲

衛福部處長外遇車震遭譏「桃花部」　薛瑞元：未影響公務不會調查

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰…真相超狗血

味全龍規劃睽違24年奪冠旅遊　上一次是1999年歐洲行

月經期間常睡不好？6個小細節完封失眠問題

貿協帶領25家我商前進土匈波　洽談會商機千萬美元

李家超：逾18萬人透過人才計畫申請來港

囤房稅2.0送進立法院審議　六都稅率3.2%起跳

半年開2次頭彩！嘉義彩券行放鞭炮狂賀　曝「客人都跑這套行程」

騎士高速衝路口撞死人　5義交「指揮不當」被判刑...還要賠200萬

富比世公布「2023全球百大權勢女性」　蔡英文名列第30

唐玲癌症好轉提前進入更年期　竟又檢查出青光眼

人資專家曝「解僱前5大前兆」　養成1習慣不怕突然被裁員

生活熱門新聞

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

「立院地王」就是她！　豪擁56筆土地卻租國有農地占便宜

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

超商今天美式、拿鐵買6送6！

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

他賣光00878轉00919：配息差好幾萬　網戰翻

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面