夜市買90元「滿杯草莓」！側看變「懸浮杯」　網笑：是擺盤技巧

▲網友買來的90元「滿杯草莓」側看其實是中空的「懸浮杯」。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

圖文／CTWANT

逛夜市也被當盤子！有網友在昨（5）日晚間，到新竹市慈雲路夜市買了90元的「杯裝草莓」，從上面看像是滿滿一杯，甚至有種堆到要滿出來的感覺，沒想到一轉至側面，「滿杯」根本就是「中空」，讓他氣得發文抱怨。貼文曝光後引起熱議，網友打趣道「原來是漂浮草莓」、「高手在民間」。

新竹市慈雲路夜市固定於每周二、五營業，鄰近新竹科學園區，旁邊有大型停車場及免費洗手間可以使用，被稱為是「竹科人的最愛」。有一名網友在昨日晚上7時許，來夜市某個賣糖葫蘆的攤販，花費90元買了1杯草莓，從上往下看草莓是裝到「滿杯」，但沒想到看了側面一眼才發現，草莓根本沒有裝滿，甚至是「中空」的樣子。

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原PO表示，即使它沒有裝滿，90元可能還是會買，「但是這樣擺放就是要讓消費者以為它份量很多很便宜，這種心態很不可取。」

貼文曝光後，引發網友熱議，許多網友驚嘆於老闆的「懸浮技術」，紛紛留言道「竹北一樣的賣80！買的是技術擺盤啊！」、「到底怎麼懸空好厲害」、「能放成這樣也蠻厲害的」、「原來是飄浮草莓」、「花90塊看表演懸浮魔術，滿不錯的啊」；但也有不少人批評這樣的「騙術」，直言「這種的買過1次就沒有第2次了」、「草莓貴，給的份量少我ok，但是這樣掏空擺我不行...」。

也有網友出面平反現在草莓價格並不便宜，表示「目前草莓剛出來價格還很高，產地1斤500元」、「還是算便宜，現在大湖草莓1台斤450至500元」。而原PO坦言「貴沒有關係啊，騙人就是她不對了」，自己是想提醒其他人在購買前要注意看清。

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