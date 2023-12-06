手機出貨量大漲近六成　陸市場回溫「換機潮」來了？

▲華為Mate 60全系列開售，多地門市出現預購取貨及訂購人潮。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國信通院近日公布的數據顯示，今年9月大陸國內手機出貨量較去年同期大漲近六成。多份市場諮詢報告也顯示，國內手機市場正在回升。資深產業經濟觀察家梁振鵬分析，因今年秋季多個品牌發布旗艦機型，刺激了購買慾望。

據《中國新聞網》報導，中國信通院最新的數據顯示，2023年9月，國內市場手機出貨量3327.7萬部，年增59%，其中，5G手機2871.7萬部，年增90.1%，占同期手機出貨量的86.3%。

▲中國信通院數據顯示，今年9月大陸手機出貨量3327.7萬部。（圖／翻攝自微博）

一電商平台的數據顯示，在上月購物節「雙11」期間，折疊螢幕手機的成交量同比增長超3倍，運營商合約手機成交量同比增長超10倍。11月底剛發布的某品牌手機，甚至開賣僅5分鐘，就銷售60萬台。

報導指出，對於數據在9月突然大漲，梁振鵬表示，因為今年秋季多個市場品牌發布旗艦機型，包括華為發布Mate 60系列，市場大賣，加上日益成熟的折疊螢幕手機受到不少消費者的青睞，刺激了消費者購買慾望，「從數據上來看，去年手機市場不振，基數較小，所以今年出現明顯提升。」

▲梁振鵬指出，今年秋季多個品牌發布旗艦機型，包括華為發布Mate 60系列，市場大賣。（圖／CFP）

市場研究機構Counterpoint發布的報告認為，大陸智慧型手機市場正在復甦，今年10月前4週平均銷售量成長11%，「2020年是中國手機換機大年，經過3年多時間有望迎來新的換機潮。」

▲該份數據指出，Z世代年輕族群中，有近七成會選擇1年內換購手機。（圖／翻攝自微博）

還有報告指出，在換機人群中，淘汰換新最為廣泛，佔比達34%，新品嚐鮮則佔比21%。還有分析認為，男性消費者一直以來都對數位產品有一定的青睞，一電商平台「雙11」開賣10分鐘，大牌手機成交額年增100%，其中不少都是男性用戶，手機數位的熱銷和男性消費族群崛起有關。