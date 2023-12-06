向李淑德教授致敬　小提琴家胡乃元屏東首演巴赫獨奏

▲小提琴家胡乃元屏東首演巴赫獨奏 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導



今年1月，高齡94歲的李淑德教授榮獲第四十二屆行政院文化獎，再度標誌這位出身屏東的「小提琴教母」，對臺灣音樂教育的卓越貢獻。屏東南國音樂節「李淑德教授繁星系列」，特邀她的傑出門生於屏東接棒演出，12月24日下午2點半於屏東演藝廳，由知名小提琴家胡乃元打頭陣，以三部巴赫無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲，向這位偉大的樂教工作者，致上崇高敬意。

屏東縣政府表示，李淑德教授一生奉獻於小提琴教育六十餘年，培育無數音樂人才，屏東深以她為榮。小提琴家胡乃元 1985 年獲得比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎，也是第一位華人於該大賽獲獎的首例。胡乃元的演出遍及世界各地重要的音樂廳，並常與國際知名的指揮及樂團合作演出。

胡乃元記得李老師曾經在他的一場獨奏會上聽過他拉的安可曲目，就是巴赫無伴奏小提琴曲，並說他應該多拉、多教這些曲目。

這場屏東演出是胡乃元首度全場安排巴赫無伴奏小提琴作品，呈現對巴洛克音樂愈行愈深的研究和體會，現在的胡乃元演奏巴赫無伴奏流露出一股尊貴質樸的感動，那是對音樂的崇敬與敬畏，也是執著且深層的心靈對話。

這場節目除了12月24日胡乃元的獨奏外，12月23日下午3點在演藝廳辦理大師班，以徵選的方式，由他親自挑選優秀的小提琴學子，將李淑德教授的教學精神繼續傳承下去，並歡迎已購買12月24日演奏會的民眾憑票根免費入場前往旁聽，詳細資訊請到屏東藝遊臉書粉絲頁，售票資訊請上Opentix兩廳院文化生活查詢。