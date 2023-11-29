屏東南榮國中文武雙全　音樂舞蹈+體育競賽勇奪25金

▲南榮國中合唱團在鄉土歌謠(閩南語)榮獲特優第一 。（圖／南榮國中提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「112學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東初賽」共計352位學生參賽，崁頂鄉南榮國中十項參賽全數奪下「第一名」，代表屏東縣出賽； 行進管樂與鄉土歌謠更榮獲「特優」的殊榮，相當難得。

南榮國中藝術社團將於2024年1月5日（週五）晚上7時，在屏東演藝廳舉辦年度藝術公演──「少年遊藝，禮樂皆得」，屆時將各社團比賽練習的成果分享給大家，期盼民眾欣賞。

▲▼南榮國中勇奪田徑國中男子組「總錦標冠軍」、南榮藝術鼓隊榮獲全國特優。

南榮藝術鼓隊到嘉義吳鳳科技大學參加112學年度全國民俗體育競賽，以日本太鼓著名作曲家加藤拓哉的「音魂」為曲目，榮獲文陣「全國特優」的佳績，為全體師生的榮耀。

在體育競賽方面，南榮國中在112年屏東縣運暨公教聯合運動會比賽以「11金2銀10銅」的優異表現，勇奪田徑國中男子組「總錦標冠軍」。其中，鄧仲廷同學在5公斤鉛球和1.5公斤鐵餅兩項都奪魁，鉛球項目更以13公尺01的亮眼成績打破大會紀錄，達全中運晉級標準。此外，陳冠叡同學在「112年屏東盃全國中小學田徑賽」榮獲國中男子組110公尺跨欄「第一名」的佳績。