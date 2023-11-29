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激戰國中小女友！男傳訊「沒爽到還很累」成鐵證　15萬換免囚

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）
▲屏東李姓男子帶國中小女友回家激戰，挨告用15萬換緩刑。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東李姓男子帶國中小女友回家激戰，事後兩人傳訊息討論性愛過程，小女友表示「下次剛開始不要這麼快」、「怕痛又緊」，李男則抱怨「沒爽到反而比較累」、「很累」，訊息被小女友家人發現，李男被告上法院。屏東地院簡易判決，審酌李男花15萬和小女友調解成功，依妨害性自主處他4月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決指出，李男和未滿16歲的少女小琳(化名)交往，於去年4月17日下午3點多約小琳來家裡激戰，當天回家後兩人用手機訊息討論性愛過程，小琳表示「內褲可能都是血、很痛，但可以正常走路」，李男要她去洗澡，晚間聊天李男又抱怨「今天沒有爽到反而比較累」。

隔天兩人繼續討論昨天的性愛過程，小琳表示因為緊張，要求「下次剛開始不要這麼快，不然會沒感覺，因為不易濕又怕痛又緊」，李男回「知道了」，又提到他原本不想犯法，結果昨天還是來了，再抱怨一次過程真的「很累」。不料小琳的堂兄使用小琳手機時，看到兩人對話，詢問下小琳坦承一切。小琳的父親得知後怒報警。

李男在偵查時否認有和小琳發生關係，辯稱兩人實際待在房間不到1小時，交往期間只有親過嘴沒有發生過性行為等語，被起訴後才承認犯行，並拿出15萬元和小琳進行調解。

法官認為，李男明知小琳未滿16歲還和她性交，對小琳身心造成不良影響實在不該，審酌李男已取得被害人原諒，依他犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處4月徒刑。緩刑2年，並在判決確定後接受法治教育2場次。緩刑期間付保護管束。全案還可上訴。

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