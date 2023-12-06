今水氣又變多「北宜花雨勢最明顯」　明起轉乾！連2天下探14度

記者李宜秦／台北報導

今日水氣再度增多，北部、宜蘭、花蓮降雨範圍較廣，不過入夜以後各地水氣就會減少，明日起天氣轉乾，但仍受東北季風影響，周四、五清晨的溫度較低，預計低溫下探14度左右。

▲今日北部、宜花有間歇性雨勢。（圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員朱美霖表示，今日水氣增多，各地雲量及降雨機會增加，北部、宜蘭、花蓮有間歇性短暫降雨，雨勢比較持續，降雨範圍也較廣，中部山區、東南部有局部降雨，中部平地有零星飄雨，3500公尺以上高山有機會下雪，今晚水氣減少，中部以北轉為短暫降雨或多雲的天氣型態。

▲今日清晨各地低溫。（圖／氣象署提供）

明日天氣轉乾，西部晴到多雲，東部仍有零星雨，周五天氣更為穩定，只有東南部有零星降雨。周末東部水氣略增，西部依然是好天氣。下周二東北季風增強，北部、東部降雨機率又會提高。

今日降雨較多，北台灣白天涼冷，氣溫約19到20度，明日水氣減少，白天溫度回升，但因仍受東北季風影響，整體感受還是偏涼，周四、五的清晨氣溫明顯下降，北台灣14到15度、其他地區16到18度，周五白天冷空氣減弱，氣溫回升，白天可到25度上下，下周二再有下一波降溫。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）