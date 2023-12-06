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今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今日（6日）雨區擴大，北台灣越晚越冷！氣象專家吳德榮表示，周四、周五清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，台北觀測站最低氣溫有觸及「大陸冷氣團」定義（低於14度）的機率。

中央氣象署預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，北部、宜蘭較涼，其他地區早晚涼，中層水氣通過，中部以北、南部山區和東半部有降雨機率，主要下雨是在北部和宜蘭，其他地區有飄雨機率，南部平地則是多雲；下半天水氣趨緩，晚上過後中部以北轉為多雲，僅剩東半部有點雨。

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曾昭誠提到，今天中部以北3500公尺以上高山有固態降水的機會，不一定是雪，也可能是冰霰。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠說，周四東北季風影響，但水氣轉乾，僅剩東半部有零星降雨，預估這波最低溫時間是周四清晨和周五清晨，北部15度左右；周五東北季風減弱，白天氣溫回升，到下周一都僅東半部有零星降雨；下周二東北季風影響，北部、東半部降雨機率提高。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天中部以北及東半部有局部短暫雨，晚起乾空氣南下，天氣好轉，輻射冷卻發威，北台越晚越冷，南台白天微熱、晚偏涼。

吳德榮分析，周四、周五大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，為晝暖夜冷的天氣，日夜溫差極大，清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，台北觀測站最低氣溫有觸及冷氣團定義的機率，時間雖短暫仍應注意。

吳德榮指出，周六白天至下周一高壓迴流影響，西半部仍晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫漸升，白天舒適微熱，日夜溫差仍很大；下周二鋒面通過，北、東有局部雨，氣溫下降，鋒後的冷空氣偏弱，氣溫降幅有限。

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