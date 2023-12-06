衛福部成「偷情桃花部」！出軌人妻玩車震、搞出私生女皆沒事

▲衛福部裡的高官搞不倫事件頻傳。（示意圖／CTWANT提供）

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衛福部已成「偷情桃花部」！繼衛福部次長王必勝搞上護理師小三，並爆出有私生女後升官；健保署前署長李伯璋十指緊扣乾女兒後順利退休，衛福部秘書處長許朝程近日又遭《鏡週刊》爆料，與曾經是下屬的人妻偷情，2人甚至還在停車場「車內撐傘」公然上演車震，而衛福部長薛瑞元當然也視其為私人事務，聲稱不會另有處置。但反觀前高雄海洋局長、新北消防局長請辭獲准、趙天麟因大陸小三斷送立委連任之路，衛福部擺爛的做法連綠委也看不下去了。

據《鏡週刊》報導，6月才接衛福部祕書處長的許朝程，早在當新北市衛生局副局長時，就跟陳姓女下屬有不當往來，且2人各自都有家庭，陳女雖然在去年離開市政府，現在不是公務員，但仍然與許朝程有往來。

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上個月20日，許朝程下班開車停路邊，陳女穿OL套裝從副駕下車，許開車離開，她再走到衛福部附近巷弄，開另一輛車離開。之後，陳女開車到戶外停車場，許的車也停在那。2人上車後還在車內撐傘，過程中車子劇烈晃動，車身上下左右搖晃，疑似上演「人與人的連結」。

不過這已經不是2人第一次車震，《鏡週刊》10月底也拍到許朝程跟陳女約在停車場，推測2人可能很習慣這種模式。知情人士說，在許擔任新北市政府衛生局副局長時，同事就很常看到2人在工作前後約會，假日也被直擊去百貨逛街看電影，還有人在辦公室電腦，發現2人在通訊軟體互稱公婆。

對此，衛福部長薛瑞元昨（5）日受訪時則表示，許朝程在工作上主動積極，至於私領域的事情，宜由本人處理較為妥適，不適合由衞福部來說明，且因屬私人事務，不會另有處置。不過衛福部早就不是第一次刻意淡化官員或職員的婚外情醜聞，現任衛福部政務次長王必勝早在新冠疫情期間就被爆出出軌護理師多年，甚至還生下一名私生女，不過時任衛福部長陳時中也以「私領域生活」為由不處理，王必勝後來還升官任衛福部次長。

王必勝爆出小三醜聞後不久，健保署署長李伯璋也被週刊拍到十指緊扣乾女兒，當時陳時中也緩頰稱，「公務人員重要是在公務上有沒有好好做比較重要」，還稱讚李伯璋「是非常有同理心的署長」，李伯璋之順利退休。

但相較於衛福部的冷處理，民進黨國防立委趙天麟因搞上大陸籍小三張晴，爆發國安疑慮，而斷送立委連任之路及政治前途；高雄市海洋局前局長張漢雄遭人踢爆任職梓官鄉鄉長期間發生婚外情，還生下1子，張漢雄事後也以身體因素請辭獲准；而新北市消防局前局長黃德清則是外遇女老闆長達6年，結果黃德清糾纏想結束不倫的女方，導致當事人不堪其擾向媒體爆料，事後黃德清也向市長侯友宜請辭獲准。

如今衛福部擺爛到已成「桃花部」，就連自家人也看不下去，民進黨團幹事長劉世芳昨受訪時也建議衛福部應謹慎、趕快處理，按照公務員相關規範處理，經過調查程序，公務人員有其職權行使、權利義務以及申訴管道。

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