火鍋店驚見「正妹機器人」端菜倒茶還會乾杯！真實身分曝光



▲分不清眼前的店員究竟是真人還是機器人！（圖／翻攝自YouTube）

記者周偉承／綜合報導

火鍋店員是機器人？隨著機器人科技跟AI發展越來越進步，或許在不久的將來就能看到機器人取代人力，在超商或餐廳裡服務了。然而，這樣的未來似乎提前發生了？日前在網路上有好幾段影片瘋傳，從影片中竟然看到「正妹機器人」在火鍋店裡端盤子、為客人倒茶，震驚不少網友，而這位機器人店員其實是真人！靠著機械般的動作讓人難分真假！

從多段影片中可以看到，「正妹機器人」面無表情、雙眼沒有聚焦在任何地方，緩慢地移動身體的各個關節，機械式地為客人遞上菜單、端菜、倒茶，還會在店門口招呼客人、與人乾杯，而這位「機器人店員」其實是中國大陸重慶某火鍋店的店長，身兼職業舞者身分的她，懷著精湛的機械舞舞技，靠著模仿機器人僵硬的肢體動作，讓客人懷疑自己的眼睛，並且連表情也有如假人一般絲毫不帶感情，甚至會讓人感到有些害怕。

網友們也紛紛在影片下留言讚嘆，「真的不是機器人嗎」、「像到有點可怕」、「不愧是專業舞者」、「這變成真人奪走機器人的工作了吧」、「這小孩跟大人都會嚇到的程度」、「好想帶一個機器人回家」。相關影片除了在網路上引起熱議外，據說也為店家帶來不少生意，可說相當成功的攬客方式。

▼「機器人店員」成功帶來不少生意。（影片取自YouTube／FNNプライムオンライン，如遭刪除請見諒。）