機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

▲2023東京威力科創機器人大賽12/9決賽。（圖／翻攝自Facebook／TokyoElectronTaiwan）

記者胡至欣／整理報導

具有學術交流與研究意義的「2023東京威力科創機器人大賽」，最終28組大專院校隊伍入選，經歷嚴謹而充分的準備，結合團隊創意打造獨特的機器人，將於12月9日(六)高雄駁二大勇區P3倉庫進行決賽，爭奪總冠軍殊榮。

連續8年舉辦的「東京威力科創機器人大賽 / TEL Robot Combat」，提供一個寓教於樂、結合學習與實作經驗的平台，讓同學發揮所長，激發對科技的無限想像。今年賽制全面更新，賽事規模大幅提升，讓參賽者有更多挑戰及發展空間，參賽機器人也更精密，並首次以「飛盤」做為比賽主軸。

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參賽隊伍須設計並製作一款有「投擲」能力的機器人完成任務，不僅考驗同學的創意及技術，機器人的掌握度、移動能力、精準度與穩定度更是決勝關鍵。競賽分為上、下半場，分別以「誰是神射手」、「終極爭奪賽」為主題，比拚機器人的綜合表現。總積分最高隊伍，將抱走總冠軍獎金10萬元。

除了精彩賽事值得期待，現場也設有互動專區，只要拍照上傳並完成小任務，即可獲得精美好禮；素人挑戰區則邀請專業師資至現場教學，讓民眾親身體驗操控機器人的樂趣。